Сочинение Аустерлиц князя Андрея (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)

Аустерлицкое сражение является одним из центральных эпизодов в романе Толстого «Война и мир». Композиция этого эпизода традиционна для военных фрагментов романа. Автор дает небольшое вступление к предстоящей битве. Он описывает настроения князя Андрея в ночь перед предполагаемым решающим боем его жизни. Толстой дает эмоциональный внутренний монолог героя: князь Андрей представляет себе один центральный пункт сражения, ему видится замешательство всех военных начальников. Здесь князь Андрей увидел Тулон, который так долго преследовал его в заветных мечтах.

Тулон – это первая победа Наполеона, начало его карьеры. И князь Андрей мечтает о своем Тулоне. Вот он в одиночку спасает армию, берет в свои руки всю диспозицию и выигрывает сражение. Герою кажется, что его честолюбивые мечты вот-вот должны осуществиться: «Я хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, я не виноват, что хочу этого, что для одного этого я живу. Я никогда никому не скажу этого, но боже мой! Что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую».

Болконский знает, что Наполеон будет непосредственно участвовать в сражении, и он мечтает встретиться с ним лично. Пока князь Андрей хочет показного эпического подвига. Но жизнь все расставит на свои места. Князь Андрей осознает намного больше, чем он знал, ожидая славу.

Само сражение целиком представлено с позиции князя Андрея. Герой находится при штабе Кутузова. По прогнозам всех командующих битва должна быть выиграна, поэтому князь Андрей так занят диспозицией. Он внимательно наблюдает за ходом сражения, замечает лакейство штабных офицеров. Все группировки при главнокомандующем хотели только одного – чинов и денег. Простой народ не понимал значения военных событий, поэтому войска так легко обратились в панику, ведь они отстаивали чужие интересы.

Князь Андрей взбешен массовым бегством солдат. Для него это означает позорную трусость. При этом князя Андрея поражают действия штабной верхушки: Багратион занят не организацией огромного войска, а поддержанием его боевого духа, Кутузов находится в растерянности. Государь, которым так восхищался Николай Ростов, сам обращается в бегство. Война оказалась непохожей на пышные парады.

Бегство апшеронцев, которое видел князь Андрей, послужило для него сигналом судьбы: «Вот она, наступила решающая минута! Дошло до меня дело», - подумал князь Андрей и, ударив лошадь, повернул к Кутузову». Князя Андрея охватывает стремление изменить ситуацию: «Ребята, вперед! – крикнул он детски-пронзительно».

В эти минуты князь Андрей не замечал снарядов и пуль, летевших прямо на него. Он бежал с криками «ура!» и ни минуты не сомневался в том, что весь полк побежит за ним. Так и получилось. Еще мгновение назад паникующие солдаты снова ринулись в бой. Князь Андрей вел их со знаменем в руках. Этот миг был поистине героическим в жизни князя Андрея. Толстой здесь точно передает психологическое состояние человека перед лицом смертельной опасности. Герой чувствует, что он сильно ранен. У него стали подкашиваться ноги.

Внезапно перед князем Андреем оказалось высокое, пронзительно- голубое небо. По нему тихо «ползли облака». Это зрелище заворожило героя. Ясное, спокойное небо было совершенно непохоже на земные баталии, бегство, суету. Тональность повествования при описании неба меняется. Само строение предложений передает неторопливое движение облаков: «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, - подумал князь Андрей, - не так, как мы бежали, кричали и дрались. Как же я не видел прежде этого высокого неба».

Это момент истины для героя. В один момент он осознал ничтожность мимолетной земной славы. Она не сравнима с безбрежностью и величием неба, всего мира. С этой минуты князь Андрей смотрит на все события другими глазами. Его уже не волновал исход сражения. Именно небо Аустерлица откроет для героя новую жизнь, станет символом жизни Болконского, олицетворением его холодного идеала.

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