Авантюрный рассказ (Опальные рассказы)

Т а и н с т в е и н а я з а п а д н я

На площадке четвертого этажа человек остановился.

Он пошарил в карманах, вынул спички и чиркнул.

Желтое, короткое пламя осветило медную дверную дощечку. На дощечке было сказано буквально cледующее:

"Зубной врач Яков Петрович Шишман".

-- Здеся, -- прошептал незнакомец. И, не найдя звонка, постучал ногой в дверь.

Вскоре щелкнул французский замок, и дверь бесшумно раскрылась.

-- Звиняюсь, зубной врач принимают?--спросил незнакомец, с осторожностью входя в полутемную прихожую.

-- Вам придется немного обождать, -- сухо ответил врач. -- У меня сейчас пациент.

-- Ну, что ж, можно обождать, -- добродушно согласился незнакомец.

Врач острым сверлящим взглядом посмотрел на незнакомца и, недобро усмехнувшись, добавил:

-- Прошу вас пройти в столовую. Следуйте за мной.

И едва незнакомец сел, как врач, быстро обернувшись назад, выскочил из комнаты и захлопнул за собой тяжелую, массивную дверь.

Раздалось зловещее щелканье замка.

Незнакомец смертельно побледнел и пытливым взглядом окинул помещение. Комната была почти пуста. Кроме стола, покрытого скатертью, и пары деревянных стульев, ничего в ней не было.

Врач принимает незнакомца.

Через двадцать минут зубной врач Яков Шишман принял незнакомца.

-- Я очень извиняюсь, -- сказал врач, -- что мне пришлось закрыть вас в столовой. Прислуги у меня, видите ли, нету. А знаете, какое нынче времечко? Давеча у меня пациенты два пальто с вешалки унесли. Перед тем -- шубу. . . А сегодня, знаете, один дьявол последнюю медную плевательницу из прихожей вынес. Прямо хоть бросай работу. Пока тут, знаете, возишься с пациентом, ожидающие выносят. Приходится принимать такие меры. . . Я очень извиняюсь. . . Откройте рот. .

-- Хм, -- неопределенно сказал незнакомец и открыл рот.

3. Чистая работа

Незнакомец вышел на улицу, остановился у фонаря и саркастически усмехнулся.

-- Тэк, -- сказал незнакомец, -- посмотрим теперича что за дермо.

Он вынул из-под пальто столовую скатерть и развернул ее.

-- А скатертишка-то дрянь. Латаная скатертишка, -- прошептал сквозь зубы незнакомец и с остервенением сплюнул.

Затем потоптался на месте и пробормотал:

-- Ну, пес с ей, какая есть! Окроме ее ни чорта же не было. Не стулья же, граждане, выносить.

Незнакомец махнул рукой и побрел дальше. .