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Авантюрный рассказ (Опальные рассказы)

    Т а и н с т в е и н а я з а п а д н я
     На площадке четвертого этажа человек остановился.
     Он пошарил в карманах, вынул спички и чиркнул.
     Желтое, короткое пламя осветило медную дверную дощечку. На дощечке было сказано буквально cледующее:
     "Зубной врач Яков Петрович Шишман".
     -- Здеся, -- прошептал незнакомец. И, не найдя звонка, постучал ногой в дверь.
     Вскоре щелкнул французский замок, и дверь бесшумно раскрылась.
     -- Звиняюсь, зубной врач принимают?--спросил незнакомец, с осторожностью входя в полутемную прихожую.
     -- Вам придется немного обождать, -- сухо ответил врач. -- У меня сейчас пациент.
     -- Ну, что ж, можно обождать, -- добродушно согласился незнакомец.
     Врач острым сверлящим взглядом посмотрел на незнакомца и, недобро усмехнувшись, добавил:
     -- Прошу вас пройти в столовую. Следуйте за мной.
     И едва незнакомец сел, как врач, быстро обернувшись назад, выскочил из комнаты и захлопнул за собой тяжелую, массивную дверь.
     Раздалось зловещее щелканье замка.
     Незнакомец смертельно побледнел и пытливым взглядом окинул помещение. Комната была почти пуста. Кроме стола, покрытого скатертью, и пары деревянных стульев, ничего в ней не было.
     Врач принимает незнакомца.
     Через двадцать минут зубной врач Яков Шишман принял незнакомца.
     -- Я очень извиняюсь, -- сказал врач, -- что мне пришлось закрыть вас в столовой. Прислуги у меня, видите ли, нету. А знаете, какое нынче времечко? Давеча у меня пациенты два пальто с вешалки унесли. Перед тем -- шубу. . . А сегодня, знаете, один дьявол последнюю медную плевательницу из прихожей вынес. Прямо хоть бросай работу. Пока тут, знаете, возишься с пациентом, ожидающие выносят. Приходится принимать такие меры. . . Я очень извиняюсь. . . Откройте рот. .
     -- Хм, -- неопределенно сказал незнакомец и открыл рот.
     3. Чистая работа
     Незнакомец вышел на улицу, остановился у фонаря и саркастически усмехнулся.
     -- Тэк, -- сказал незнакомец, -- посмотрим теперича что за дермо.
     Он вынул из-под пальто столовую скатерть и развернул ее.
     -- А скатертишка-то дрянь. Латаная скатертишка, -- прошептал сквозь зубы незнакомец и с остервенением сплюнул.
     Затем потоптался на месте и пробормотал:
     -- Ну, пес с ей, какая есть! Окроме ее ни чорта же не было. Не стулья же, граждане, выносить.
     Незнакомец махнул рукой и побрел дальше. .

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