Авантюрный рассказ (Опальные рассказы)
Т а и н с т в е и н а я з а п а д н я
На площадке четвертого этажа человек остановился.
Он пошарил в карманах, вынул спички и чиркнул.
Желтое, короткое пламя осветило медную дверную дощечку. На дощечке было сказано буквально cледующее:
"Зубной врач Яков Петрович Шишман".
-- Здеся, -- прошептал незнакомец. И, не найдя звонка, постучал ногой в дверь.
Вскоре щелкнул французский замок, и дверь бесшумно раскрылась.
-- Звиняюсь, зубной врач принимают?--спросил незнакомец, с осторожностью входя в полутемную прихожую.
-- Вам придется немного обождать, -- сухо ответил врач. -- У меня сейчас пациент.
-- Ну, что ж, можно обождать, -- добродушно согласился незнакомец.
Врач острым сверлящим взглядом посмотрел на незнакомца и, недобро усмехнувшись, добавил:
-- Прошу вас пройти в столовую. Следуйте за мной.
И едва незнакомец сел, как врач, быстро обернувшись назад, выскочил из комнаты и захлопнул за собой тяжелую, массивную дверь.
Раздалось зловещее щелканье замка.
Незнакомец смертельно побледнел и пытливым взглядом окинул помещение. Комната была почти пуста. Кроме стола, покрытого скатертью, и пары деревянных стульев, ничего в ней не было.
Врач принимает незнакомца.
Через двадцать минут зубной врач Яков Шишман принял незнакомца.
-- Я очень извиняюсь, -- сказал врач, -- что мне пришлось закрыть вас в столовой. Прислуги у меня, видите ли, нету. А знаете, какое нынче времечко? Давеча у меня пациенты два пальто с вешалки унесли. Перед тем -- шубу. . . А сегодня, знаете, один дьявол последнюю медную плевательницу из прихожей вынес. Прямо хоть бросай работу. Пока тут, знаете, возишься с пациентом, ожидающие выносят. Приходится принимать такие меры. . . Я очень извиняюсь. . . Откройте рот. .
-- Хм, -- неопределенно сказал незнакомец и открыл рот.
3. Чистая работа
Незнакомец вышел на улицу, остановился у фонаря и саркастически усмехнулся.
-- Тэк, -- сказал незнакомец, -- посмотрим теперича что за дермо.
Он вынул из-под пальто столовую скатерть и развернул ее.
-- А скатертишка-то дрянь. Латаная скатертишка, -- прошептал сквозь зубы незнакомец и с остервенением сплюнул.
Затем потоптался на месте и пробормотал:
-- Ну, пес с ей, какая есть! Окроме ее ни чорта же не было. Не стулья же, граждане, выносить.
Незнакомец махнул рукой и побрел дальше. .