Летун отпущен на свободу.

Качнув две лопасти свои,

Как чудище морское в воду,

Скользнул в воздушные струи. Его винты поют, как струны. . . Смотри: недрогнувший пилот К слепому солнцу над трибуной Стремит свой винтовой полет. . . Уж в вышине недостижимой Сияет двигателя медь. . . Там, еле слышный и незримый, пропеллер продолжает петь. . . Потом - напрасно ищет око: На небе не найдешь следа: В бинокле, вскинутом высоко, Лишь воздух - ясный, как вода. . . А здесь, в колеблющемся зное, В курящейся над лугом мгле, Ангары, люди, все земное - Как бы придавлено к земле. . . Но снова в золотом тумане Как будто - неземной аккорд. . . Он близок, миг рукоплесканий И жалкий мировой рекорд! Все ниже спуск винтообразный, Все круче лопастей извив, И вдруг. . . нелепый, безобразный В однообразьи перерыв. . . И зверь с умолкшими винтами Повис пугающим углом. . . Иши отцветшими глазами Опоры в воздухе. . . пустом! Уж поздно: на траве равнины Крыла измятая дуга. . . В сплетеньи проволок машины Рука - мертвее рычага. . . Зачем ты в небе был, отважный, В свой первый и последний раз? Чтоб львице светской и продажной Поднять к тебе фиалки глаз? Или восторг самозабвенья Губительный изведал ты, Безумно возалкал паденья И сам остановил винты? Иль отравил твой мозг несчастный Грядуших войн ужасный вид: Ночной летун, во мгле ненастной Земле несущий динамит?.