Сочинение Автор, Онегин, Ленский

Проблема точки зрения

в романе А. С. Пушкина “Евгений Онегин”



Роман “Евгений Онегин” невозможно охарактеризовать одним понятием, одним словом. Каждый, кто читал его на протяжении двух столетий, находил что-то новое, давал еще одно объяснение, определение этому удивительному произведению. Это и “энциклопедия русской жизни”, как назвал роман В. Белинский, и первый русский реалистический роман, и свободный роман, открытие А. С. Пушкина, послужившее началом развития всей последующей литературы как XIX, так и XX века. “Пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница” — так сказал сам автор о своем произведении в письме к П. А. Вяземскому. То, что этот роман свободный, дало возможность существованию разных точек зрения в нем. А. С. Пушкин предоставляет выбор, свободу в восприятии героя, не навязывает своей точки зрения.

А. С. Пушкин в своем романе впервые отделил автора от героя. Автор в романе присутствует наравне с другими героями. И линия автора, его точка зрения существует сама по себе, отдельно от точки зрения главного героя, Онегина, иногда пересекаясь с ней. Третий же герой романа, Ленский, совершенно не похож ни на автора, ни на Онегина, с ним связана еще одна точка зрения, иная позиция, противопоставляющаяся в первую очередь позиции Онегина, так как автор на протяжении всего романа нигде не сталкивается с Ленским, он лишь показывает свое к нему отношение.

А. С. Пушкин с мягкой иронией рассказывает о Ленском, этом восторженном романтике, который



. . . пел разлуку и печаль,

И нечто, и ту манну даль.



А также с некоторой издевкой говорит о том, как писал Ленский:



Так он писал, темно и вяло

(Что романтизмом мы зовем,

Хоть романтизма тут нимало

Не вижу я. . . ).



Романтизм уже ушел из жизни, как уходит и Ленский. Его смерть вполне логична, она символизирует собой полный отказ от романтических идей. Ленский не развивается во времени, он статичен. Отличаясь от тех людей, среди которых вынужден жить (и в этом он схож с Онегиным), Ленский был способен только на то, чтобы быстро вспыхнуть — и угаснуть. И даже если бы Онегин не убил его, скорее всего, в будущем Ленского ждала обыкновенная жизнь, которая охладила бы его пыл и превратила в простого обывателя, который



Пил, ел, скучал, толстел, хирел

И, наконец, в своей постеле

Скончался б посреди детей,

Плаксивых баб и лекарей.



Такой путь, точка зрения нежизнеспособны, что и доказывает Пушкин читателю.

Совершенно другая точка зрения Онегина. Она в чем-то схожа с точкой зрения автора, и поэтому в какой-то момент они становятся друзьями:



Мне нравились его черты,

Мечтам невольная преданность. . .



Они оба сходятся в своем отношении к свету, оба бегут от него. Оба скептики и вместе с тем интеллектуалы. Но Онегин, как и автор, развивается, меняется, и его отношения с автором тоже меняются. Автор постепенно отдаляется от Онегина. Когда же Онегин идет на дуэль, испугавшись общественного мнения, и убивает на ней Ленского, когда оказывается, что его точка зрения не основывается на твердых нравственных принципах, автор совершенно отдаляется от своего героя. Но еще и до этого видно, что их точки зрения расходятся по многим вопросам: это и их отношение к искусству, к театру, к любви, к природе. То, что один из них поэт, а другой не может отличить ямба от хорея, конечно, сильно отдаляет их друг от друга. И скорее всего, А. С.

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