Сочинение Автор Слово о полку Игореве – художественный анализ. Литература XI—XII веков



Широта охвата жизни, идейная высота и художественные достоинства «Слова о полку Игореве» убедительно говорят о том, что автор этой поэмы был человек широко образованный, прекрасно разбиравшийся в сложной обстановке своего времени, и большой поэт. Передовые идеи его поэмы отвечают интересам всей страны, всего русского народа. Когда автор «Слова» призывает князей прекратить междоусобицы, которые тяжело отзываются на пароде и ослабляют силу государства, когда призывает князей объединиться в деле защиты страны от внешних врагов, он действует в пользу народа, он говорит как народный поэт.



Автор «Слова» — глубокий патриот. Ему дорого благо всей Русской земли. Он с сочувствием относится к Игорю, с уважением — к Ярославу Галицкому, но ближе других князей ему Святослав Киевский, так как в этом князе он видит государственного деятеля, который печётся о благе всей Руси.



Автор «Слова» хорошо знал и книжную литературу—русскую и переводную,— и устную народную поэзию. В своей поэме он использовал поэтические приёмы и языковые средства народно-поэтического творчества и литературы, но он не подражал им, а выработал свой стиль, основные особенности которого с таким мастерством проявились в композиции и языке «Слова».



Имя автора нам неизвестно. Вероятнее всего, он принадлежал к княжеской дружине, но сумел стать выразителем взглядов и настроений трудового народа.