Сочинение Автор и его герои в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце»

Судьба многих произведений Булгакова трагична: они не были напечатаны при жизни автора и нашли своего читателя лишь через десятилетия. Такая участь не обошла и фантастическую повесть «Собачье сердце». Цензура запретила повесть к печати по причинам весьма обоснованным: произведение было названо острым памфлетом на современность.



Несомненно, повесть чрезвычайно политична и остро социальна. И композиция, и образы главных героев – все призвано выразить точку зрения автора, его мнение о социальном и государственном устройстве.



Итак, в начале повести перед нами пес Шарик, не лишенный интеллекта и сообразительности. Стоит вспомнить его разграничения между «господином», «товарищем» и «гражданином». Шарик с уважением относится к графу Толстому, замирает, когда слышит арию из «Аиды», не любит жестоких людей. У него есть свое мнение по поводу «свободы воли». В целом, мы можем сказать, что рассуждения Шарика весьма близки к рассуждениям если не интеллигентного, то здравомыслящего человека.



Во второй части повести перед нами уже не Шарик, а чудовище. Можно сказать, что перед нами восставший Клим Чугункин, чьего воспитания, образования и интеллекта хватает только на то, чтобы кричать о социальном неравенстве. Столь яростная авторская сатира, конечно, не могла пройти цензуру. По Булгакову, собака лучше, чем «трудовой» элемент, товарищ Шариков.



При этом, как мне кажется, автор высказывается не против пролетария как такового, а против той неприятной и бесполезной толпы бездельников, которых революция вынесла на поверхность. И не удивительно, что в ней оказалось немало пьяниц и тунеядцев, желающих разделить чужое добро, нажитое честным трудом. Тем более что со стороны государства подобное мародерство было узаконено и даже приветствовалось. Не случайно в темном мозгу Шарикова социальная справедливость равнозначна ложному дележу: «Взять все и поделить… А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет».



Интересно, что даже при подобных рассуждениях Шариков выставлен скорее жертвой, а не палачом. Ведь у «неразумного» животного есть наставник – Швондер. В лице последнего Булгаков высмеивает еще один тип человеческого характера. Псевдореволюционер Швондер на деле заботится лишь об удобном местечке для себя. Нахлебник «правого» дела, он только и мечтает не работать, а разжиться за счет других. Подобная позиция, к сожалению, была, есть и остается присущей человеческой натуре во все времена. Просто иногда для швондеров наступают наиболее счастливые эпохи.



Мысленно Булгаков выступает на стороне интеллигенции, которая представлена в повести профессором Преображенским и доктором Борменталем. В повести мы видим совершенно иное, не искаженное, изображение интеллигентного человека, которое не соответствовало социальному литературному заказу того времени. Если дворянин - значит, непременно низкий, жадный, бездельничающий человек. Такой образ создавался на протяжении многих лет официальной советской литературой.



Интеллигенция Булгакова – это люди труда и высокой нравственности. Профессор Преображенский – светило мировой медицины, трудоголик. Его воспитание не позволяет ему опускаться до уровня Шарикова. Подобное противопоставление Шарикова и Преображенского весьма ярко иллюстрирует авторскую позицию по поводу животрепещущей тогда темы – интеллигенции и народа.



Важнейший вывод вложил Булгаков в уста Преображенского. Актуальные в двадцатые годы двадцатого века, эти слова написаны будто бы и про наше время: «Что такое эта ваша разруха? … разруха сидит не в клозетах, а в головах!»



Безусловно, время все расставило на свои места. И рассудило М. А. Булгакова, которого теперь мы проходим в школе, и его цензоров, фамилии которых навсегда канули в Лету. Рассудило время автора и его героев, показав, кто прав, а кто виноват, показав, что каждый должен иметь право на собственное мнение, особенно если этот каждый – писатель, призванный владеть умами людей.



В итоге завет великого русского писателя, оставленный нам в повести «Собачье сердце», удивительно прост и, вместе с тем, необыкновенно гениален: «Человек не должен ни при каких обстоятельствах терять человеческий облик!».