Сочинение Автор и его герои в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история»

Творчество И. А. Гончарова пришлось на эпоху, когда в России происходили события, полностью изменившие общество. На мой взгляд, этот писатель одним из первых почувствовал изменения в русской жизни. В старый патриархальный мир начинали проникать западные, буржуазные веяния.

Общество довольно противоречиво воспринимало такие события в стране. Одни поддерживали подобное развитие государства, другие считали новые веяния губительными для жизни. Именно такое положение в обществе и повлияло на создание романа Гончарова «Обыкновенная история».



В этом произведении феодальной неподвижной деревне противопоставляется деятельный, стремящийся к труду и развитию Петербург. Жизнь людей провинции удивительно размеренна, спокойна и многообразна. Все их существование сводится к завтракам, обедам и ужинам. Что же касается Петербурга, то здесь каждый день расписан по минутам.



На мой взгляд, автор весьма объективно оценивает жизнь деревни и города. Причем его отношение к этим «социально-культурным системам» весьма прозрачно. Гончаров считает, что патриархальный уклад уже становится частью истории, а будущее за деловыми, работающими людьми. И эта идея легко прослеживается в романе.



Героем романа является молодой человек из деревни, который приезжает в Петербург. В своем имении он не просто «молодой барин», а личность во многом уникальная. Такое отношение к нему окружающих делает Александра Адуева уверенным в исключительности собственной фигуры. Этот герой обладает романтическим сознанием, он верит в свою избранность. Такое восприятие себя и окружающего мира автор связывает с феодальным укладом жизни, да и всего провинциального мира.



На мой взгляд, в своем романе Гончаров разоблачает не только патриархальные устои общества, но и целое направление, которое существовало в культуре, - романтизм. Однажды Белинский сказал об «Обыкновенной истории»: «А какую пользу принесет она обществу! Какой нанесет она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!»



В какой-то степени символом нового времени, времени европеизации, является Петр Адуев. Это предприимчивый человек, который совмещает чиновничью карьеру и предпринимательство. Адуев-дядя не принимает взглядов своего провинциального племянника, считая их юношескими романтическими бреднями. Рационализм, трудоспособность, стремление к успеху, чувство ответственности - вот основные качества, которые формируют современного человека в Петербурге.



Петр Адуев не раз объясняет Александру, как следует строить свою жизнь. Он формулирует правила, которых обязательно следует придерживаться. В противном случае невозможно добиться успеха в жизни. В результате Александр Адуев вынужден стать частью данной системы. Но при том, что он обретает новые, очень важные качества для современного человека, главный герой теряет часть своей души, свое простодушие и искренность. На мой взгляд, Адуеву-младшему предназначена судьба, которая во многом схожа с жизнью его дяди.



Автор считает, что изменения в обществе неминуемы, и их невозможно остановить. Эта идея ярко проявляется в эпизоде возвращения главного героя в Петербург после его бегства в отчий дом. Что же касается семьи Александра, то она никак не может смириться с необратимыми изменениями в жизни и обществе. Так, мать Адуева считает сына добровольной жертвой, отданной на заклание Петербургу.

Таким образом, следует говорить о сложности процесса переход общества от патриархального уклада к новому, прогрессивному. Да, конечно, автор не раз обращается к отрицательным явлениям буржуазного мира. Важно заметить, что семейные отношения становятся только придатком к службе, карьере, к реализации в социальной сфере.



Можно говорить о том, что автор не идеализирует современный путь развития русского общества. Но он, мне кажется, уверен в исторической неизбежности подобных устремлений людей. Гончаров, так же, как и многие люди той эпохи, стремится только в будущее и считает самым главным качеством человека умение чувствовать изменения и приобщаться к сложившимся обстоятельствам.



На мой взгляд, Гончаров изображает в своем романе людей разных взглядов, чтобы показать всю противоречивость жизни современного ему общества. .