Сочинение Автор и его герои в романе «Обыкновенная история»

Прочтите эту прелесть. Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умней и яснее.

Л. Н. Толстой

Роман А. И. Гончарова “Обыкновенная история” был одним из первых русских реалистических романов в прозе, посвященных изображению повседневной жизни обыкновенных людей. В романе выразительно обрисованы типы русской действительности 40-х годов XIX века, типичные обстоятельства их жизни.

В “Обыкновенной истории” Гончаров проявил себя как мастер портретных и пейзажных зарисовок, бытовой детали, всегда точной и верной. “Главная сила таланта г. Гончарова. . . в изящности и тонкости кисти, верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств. . . ” — писал В. Г. Белинский, который восхищался живостью повествования романа, мастерством его диалогов.

В центре романа повествование о двух противоположных типах людей, один из которых отличается презрением и равнодушием к миру практическому, живя в мире отвлеченном, идеальном, а другие, кроме этого практического мира, ни о чем знать не хотят, а на идеалы смотрят как на пустые мечты. Эта антитеза воплощена в романе в образах Адуева-племянника и Адуева-дядюшки.

В образе и судьбе Адуева-племянника Гончаров, по его словам, стремился воплотить “всю праздную, мечтательную, аффектационную сторону старых нравов”. Александр Адуев “был трижды романтиком — по натуре, по воспитанию и обстоятельствам жизни”. Петербургская жизнь беспощадно разбивает романтические иллюзии Александра Адуева. Вместе с тем Гончаров показывает, что псевдоромантические настроения Адуева скрывали под собой эгоизм и самолюбие. Не случайно Адуев из романтика превращается в трезвого, практичного карьериста — чиновника и дельца.

И. А. Гончаров точно отметил известное прогрессивное значение для русской жизни таких людей, как Адуев-дядюшка. Петр Иванович Адуев честен и тверд. Любит заниматься делом и убежденно говорит о себе и о людях своего типа: “Мы принадлежим обществу. . . которое нуждается в нас”. Образ дядюшки, несомненно, импонировал писателю: он внес в его интеллектуальный и нравственный облик идеализирующие его черты. Но Гончарову многое и не нравилось в людях такого типа. По замечанию Белинского, дядюшка — “эгоист, холоден по натуре, не способен к великодушным движениям ”. Лизавета Александровна Адуева, жена Петра Ивановича, пытается понять жизненные принципы мужа: “Что было главной целью его трудов? Трудился ли он для общей человеческой цели. . . или только для мелочных причин, чтобы приобрести между людей чиновное и денежное значение. . . О высоких целях он говорить не любил, называя это бредом, говорил сухо и просто, что надо дело делать”.

Писатель показал в романе ломку старых отношений и понятий, появление новых характеров, “трезвое сознание необходимости дела, труда, знаний”. Но дядюшка вовсе не был подлинно новым человеком и тем более выразителем борьбы с всеобщим российским застоем. Несмотря на честность и порядочность Петра Ивановича, “бедная жена его была жертвой его мудрости. Он заел ее век, задушил ее в холодной и тесной атмосфере” (В. Белинский).

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