Сочинение Автор и его герой (по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»)

В. Г. Белинский так писал о «Евгении Онегине» Пушкина: «… можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина». Белинский подчеркивает, таким образом, что в поэме воплотилась душа поэта.

Действительно, в произведении, наряду с главным героем Евгением Онегиным, живет и действует образ автора. Это полноценный герой, потому что на протяжении поэмы этот образ раскрывается и развивается в лирических отступлениях, а также в самом сюжете. Мы узнаем о прошлом этого персонажа, его мысли по поводу всего, что происходит вокруг, наконец, его отношение к Евгению Онегину.

Именно с главным героем поэмы связано большинство авторских суждений и оценок. Говоря о поверхностном воспитании и образовании Онегина, автор иронично заключает:

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь,

Так воспитаньем, слава богу,

У нас немудрено блеснуть.

Тем самым он подчеркивает свое единство с героем, который тоже вышел из дворянской среды и получил типичное для того круга и того времен образование.

В столице Онегин ведет праздный образ жизни, прожигает дни на балах, обедах, даже театр для него – место для интриг и волокитства. Совсем не то театр для автора. Пушкин пишет, что это «волшебный край», место для вдохновения, творчества, искусства. Так намечается различия между Онегиным и поэтом, которые подчеркивает недостатки героя. Мы понимаем, что Онегин эмоционально холоден, рационален, невосприимчив к искусству, глух ко всему прекрасному. Но что сделало его таким, природа или образ жизни, окружение?

На протяжении всего романа автор сравнивает, сопоставляет себя с Онегиным. Для этого он находит разные художественные приемы. Один из них – сближение в героем через общих знакомых лиц. Так, в ресторане Евгения «ждет… Каверин» - близкий друг Пушкина в молодости. Кроме того, автор сравнивает Онегина с Чаадаевым, с которым был знаком сам и которому посвятил несколько стихотворений.

По мере развития сюжета все больше намечаются различия между автором и его героем. Так, для Онегина балы – надоедливая обязанность, необходимость. Для автора же – это радость молодости, радость общения, радость увлечений. Одно из самых серьезных различий между героями – это отношение к чувствам, в частности, отношение к любви. Мы помним, что для Онегина этого чувства не существует. Вместо него в жизни героя – удовлетворенное самолюбие от очередной победы, от очередного разбитого сердца. Ведь Онегин сам признается Татьяне, что «в любви он инвалид». В чем причина такой «сердечной неполноценности» героя? Я думаю в том, что герой стремился узнать все наслаждения в слишком молодом возрасте, когда был неспособен их оценить и осознать. Поэтому, когда к нему должно было прийти осмысленное чувство, к Евгению пришли лишь опустошенность и разочарование.

Совсем не то у автора. Он способен испытывать глубокие, сильные чувства, способен любить, страдать, разочаровываться и вновь верить:

Я помню море пред грозою:

Как я завидовал волнам,

Бегущим бурной чередою

С любовью лечь к ее ногам!

Как я желал тогда с волнами

Коснуться милых ног устами!

Но автор и его герой во многом близки. Мне кажется, что их натуры, внутренняя сущность родственны. Просто Онегин поддался влиянию среды, образа жизни, принятого в его кругах, в то время как Пушкина развивался во всех смыслах этого слова. Именно потому, что автор считает своего героя близким ему, он так тепло отзывается об их первой встрече. Уже тогда проявилось сходство натур этих героев. И Онегин, и автор выделяются на общем фоне критическим умом, высокими запросами, неудовлетворенностью своей жизнью. Отсюда – их пессимизм и кризис, который был свойствен обоим героям.

Пушкин подчеркивает, что в Онегине еще не умерла душа. Вспомнив прошлое, он на время воскресает:

Воспомня прежних лет романы,

Воспомня прежнюю любовь,

Чувствительны, беспечны вновь,

Дыханьем ночи благосклонной

Безмолвно упивались мы!

Таким образом, в романе между автором и его героем проведены не только эмоциональные и интеллектуальные связи, но и психологические.

В финале романа Онегин резко меняется. Теперь он, обновленный и воскресший, по-другому оценивает Татьяну, теперь герой может чувствовать, а значит, по-настоящему жить. Таким он намного ближе автору, чем в начале романа. И Пушкин, и мы надеемся на кардинальное изменение жизни героя, которое произойдет уже за рамками произведения.

Автор и Онегин – ведущие мужские образы романа. Между этими персонажами очень тесная связь. Они проходят через все произведение в сопоставлении и сравнении. Это помогает не только глубже раскрыть образ Онегина, но и в полной мере проявиться душе автора, высказать поэту свои сокровенные мысли, поделиться чувствами и наблюдениями. Все вместе это составляет портрет эпохи и позволяет назвать «Евгения Онегина» «энциклопедией русской жизни». .