Сочинение Автор и его герой в романе Тургенева "Отцы и дети"

В 1862 году Тургенев написал роман «Отцы и дети» , в центр которого поставил Базарова, представителя революционно-демократической молодёжи, выразив своё отношение к герою.

Евгений Васильевич Базаров вызвал неоднозначную оценку у читателей и критиков. Так , Антонович подчёркивал, что увидел в произведении не живую личность, а карикатуру, при том карикатуру самую злостную. Но критик Писарев утверждал обратное, говоря, что Базаров – представитель нового поколения, что в нём собраны все свойства, «которые мелкими долями рассыпаны в массах». Тургенев был согласен с оценкой Писарева. Для автора Базаров – «любимое детище», на которое он потратил все краски, находящиеся в его расположении. Герой Тургенева – революционер, нигилист, разночинец. Своё призвание он видит в исправлении общества. «Любимое детище» автор ставит в различные ситуации, что помогает ему всесторонне обрисовать героя. Базаров – будущий врач, студент Петербургского университета. Он пробует себя в различных областях знаний, интересуется философией, политикой. Но главный предмет его изучения – естественные науки. Тургенев назвал Базарова нигилистом, что, по его определению, означает революционер. От всех лиц в романе Евгений Васильевич отличается силой характера, твёрдостью убеждений, глубоким умом, умением разбираться в людях. В идейных спорах с противниками, в разговорах с Одинцовой, Аркадием он неизменно одерживает победу, причём выдержка, остроумие, логичность никогда не покидают его. Базаров – представитель «детей» лагеря революционных демократов, вступает в схватку с идеологическим противником Павлом Петровичем Кирсановым. Студент не показан в действии, но о его убеждениях и взглядах мы узнаём из высказываний. К существующему строю, государственным учреждениям, к авторитетам старого общества, к дворянской культуре Базаров относится отрицательно. Он считает, что в первую очередь «надо место расчистить, а строить потом». В своём отрицании студент идёт ещё дальше. Так, он признаёт только прикладную науку, а науку как систему знаний, формирующую мировоззрение, отвергает. Базаров также не признаёт искусство, красоту природы, любовь называет «белибердой», «непростительной дурью». Он смеётся над Николаем Петровичем, читающим Пушкина и играющим на виолончели. Искусство, по мнению Базарова, бесполезная вещь. «Порядочный химик в двадцать раз полезнее поэта», - говорит он. Для нигилиста существует только то, что полезно обществу, поэтому всё он оценивает с точки зрения пользы. С этими взглядами своего героя автор не согласен. Так, для Базарова природа не является созданием Господа, непостижимым и загадочным его творением. По Тургеневу, природа – это живой организм, живёт она собственной жизнью, по законам Бога. В природе Евгений Васильевич видит только мастерскую, в которой человек работник; природа для него больше материальная единица, чем духовная. Эта позиция героя чужда автору. Писатель как бы стоит с героем, когда показывает его в момент влюблённости к Одинцовой: студент чутко уловил красоту вечера, и что-то тёплое разлилось в груди его.

Тургенев любит своего героя, сочувствует ему, но до конца разобраться в этих «новых людях» не смог. Своё «любимое детище» он изобразил одиноким, не имеющим ни последователей, ни единомышленников. Одиночество героя подчёркивается ещё сильнее карикатурными образами Кукшиной и Ситникова, которые причисляли себя к «новым людям» без всякого на то основания. В расцвете сил Тургенев обрывает жизнь Базарова, так и не дав ему ничего совершить, тем самым, подчёркивая своё неверие в дело разночинной демократии. Иван Сергеевич заставляет своего героя произнести слова, чуждые ему как революционеру: «Я нужен России… Нет, видно не нужен», которые говорят о том, что автор с самого начала предрешил судьбу Базарова. Тургенев относится к своему герою противоречиво. Он писал Фету: «Хотел ли я обругать Базарова или превознести? Я этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю ли я его или ненавижу, но читая роман мы видим, что автор симпатизирует Базарову, и уже, конечно, не делает его пародией на Добролюбова, как считали многие современники писателя. Но и превозносить Евгения Базарова Тургенев не хотел, потому что не разобрался в нём до конца. И хотя автор жалеет своего героя, переживает за него, что мы видим в сцене угасания сильного духом человека, он крушит теорию нигилизма. Но потребность «воспроизвести истину» была в Тургеневе сильнее политических симпатий и антипатий, что и отметил Писарев в статье «Базаров». Обращаясь к герою Тургенева, я вновь нахожу для себя интересное, нужное, полезное. Как и писатель, в одних случаях соглашаясь с Базаровым, в других спорю, но никогда не остаюсь равнодушной. .