Сочинение Автор и герои в пьесе М. Горького «На дне»

В тысяча девятьсот втором году состоялась премьера пьесы “На дне”. Эта гениальная драма сразу обратила на себя всеобщее внимание. О ней говорили, писали, ее обсуждали, критиковали. Это был поистине триумф писателя. Эти бурные дискуссии продолжаются и по сей день, с той лишь разницей, что теперь мы знаем отношение самого автора к ней. Если в начале своего творческого пути Максим Горький писал романтические произведения, в которых реальное переплетается с идеальным, а герои были слишком сильными, слишком красивыми и благородными, то о пьесе “На дне” такого не скажешь. Это изображение грубой, неприукрашенной действительности, а герои ее - люди, сломленные судьбой и опустившиеся на “дно жизни”.

Пьеса эта явилась ярким изображением взаимоотношений человека со средой, со всей совокупностью не зависящих от него социальных условий. Это опровержение пассивного гуманизма, обращенного лишь к таким чувствам, как жалость и сострадание, с одной стороны, и противопоставление ему, с другой стороны, гуманизма активного, можно даже сказать, революционного, возбуждающего в людях стремление к протесту, борьбе. Поначалу этого не поняли, и Луку, которого сыграл Москвин, все восхваляли, он сделался центром внимания. “Лука должен был явиться отрицательным типом, в противовес ему предполагалось дать Сатина. Вышло же наоборот: Лука стал положительным, а Сатин очутился в роли подгудка Луки”, - писал Горький.

Так что же это такое - пьеса “На дне”? Попробуем разобраться. Действие пьесы развивается по нескольким параллельным сюжетным линиям, почти независимым друг от друга. В особый сюжетный узел завязываются отношения хозяина ночлежки Костылева, его жены Василисы, сестры ее Наташи и вора Васьки Пепла — на этом материале можно было создать отдельную социально-бытовую драму. Обособленно развивается сюжетная линия, связанная с отношениями потерявшего работу и опустившегося слесаря Клеща и его умирающей жены Анны. Действительно, на основе этой драмы тоже можно было создать отдельное произведение. Вот почему пьесу “На дне” называют социально-философской драмой. В пьесе много и других героев, но все они живут своей жизнью и собрались в ночлежке.

Итак, мы видим, что в пьесе нет единого сюжета, единого действия, нет стержня. Нет главного героя, и уж тем более - героя положительного. В то же время некого назвать и отрицательным героем. Внимание постоянно приковывается к разным людям. Я думаю, этим Горький хотел показать, что нет деления на “людей” и “не людей”. Все имеют право на свою точку зрения. Заметим, что герои в основном не действуют, а говорят. Ведь именно из разговоров мы узнаем их мысли, их внутренний мир. В то же время каждый из них несет какую-то свою философию, свою “правду”.

Действительно, слово “правда” является ключевым и чуть ли не самым главным. Оно словно пронизывает все произведение. С самого начала пьесы развивается конфликт двух правд: правды горькой жизни, “дна” и правды “вымышленной”, той правды, которую они хотели бы видеть. Этот конфликт ярко выражен в противопоставлении двух героев: Луки и Сатина. Чтобы понять его, надо разобраться в развитии их отношений.

Лука, этот странствующий проповедник, утешает всех, обещает всем избавление от страданий, всем говорит: “Ты - надейся!”, “ты — верь!” И говорит он это не потому, что действительно ждет каких-то перемен, он всех успокаивает, потому что знает, что в жизни героев не будет никаких перемен. Они не в состоянии что-то изменить в ней. И Лука считает, что тяжкое бремя настоящей правды им вынести не под силу, и единственное их облегчение — мечты и иллюзии. Вся его философия укладывается в одну фразу: “Во что веришь, то и есть”. Да, ему жаль этих обездоленных людей. В сущности же, он уверен, что правдой никогда и никакую душу не вылечишь, а можно только смягчить боль такой ложью, вымышленной правдой.

А что же Сатин? В чем его правда? Он единственный, кто по-настоящему понял Луку, но его взгляд на жизнь настолько расходится с “правдой” или даже “верой” Луки, что поневоле он начинает опровергать его слова, все еще продолжая защищать. Сатин говорит: “Я - знаю ложь! Кто слаб душой. . . и кто живет чужими соками, — тем ложь нужна. . . одних она поддерживает, другие — прикрываются ею. . . А кто — сам себе хозяин.

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