Сочинение Автор и герои в пьесе М. Горького «На дне»

В 1902-м году в Мюнхене была впервые напечатана пьеса М. Горького “На дне”. Эта драма возникла как результат жизненных наблюдений и философских исканий автора.

Босячество, изображенное в пьесе, было крупным социальным явлением девятнадцатого и начала двадцатого веков. Как указывал сам Горький, он наблюдал прототипы героев в Нижнем Новгороде. Почти у каждого героя был свой прототип: артист Колосовский-Соколовский послужил прототипом Актера; Бубнова Горький писал не только со своего знакомого босяка, но и с одного интеллигента, своего учителя; образ Насти во многом заимствован из рассказа Клавдии Гросс. В Нижнем Новгороде, да и в других местах, Горький видел много странников, так что у писателя накопился огромный материал для создания образа Луки. Сатин также писался с конкретного человека.

Герои пьесы “На дне” получились обобщенными, собирательными образами, хотя они, без сомнения, типичны, они знакомы и близки Горькому.

Да, Горький снова пишет про “бывших людей”, но теперь он из романтика с неосознанной ролью босяка превратился в философа, мучительно ищущего смысл существования. Он собрал вместе множество разнохарактерных лиц, объединив их стремлением к справедливости.

Пьесу переполняют яркие характеры и образы. Что же хотел сказать автор? Какими он видел героев?

Горький сам определил основную проблематику пьесы: “. . . что лучше: истина или сострадание? Что нужнее? Нужно ли доводить сострадание до того, чтобы пользоваться ложью, как Лука? Этот вопрос не субъективный, а общефилософский”. Максим Горький признает, что ему не удалось в полной мере ответить на этот вопрос. Почему же? Для этого нужно рассмотреть два образа: Луки и Сатина. Сатин, безусловно, выражает авторскую позицию. Герой весьма далек от философии христианского терпения, для него есть одно гордо звучащее слово — человек, который “за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум - человек за все платит сам, и потому он свободен”. В этих словах мы слышим голос самого Горького. И многие, читая “На дне”, бросали уютную жизнь и шли на революционные баррикады.

Однако критика восприняла пьесу иначе. Основное направление пьесы было связано с образом Луки. Писали, что Лука “вызвал к свету все то хорошее, что раньше дремало беспробудно”. Основной мотив трактовался как примирение с жизнью и чувством жалости к человеку. Нередко игнорировалась социальная основа: были попытки свести конфликт пьесы к психологической слабости героев, к внутренним противоречиям их характеров.

Горький протестовал против такой трактовки. Он писал, что Лука ни во что не верит, но ему жаль страдающих людей, вот он и говорит им разные утешающие слова.

Лука - это странствующий проповедник, который всех утешает, всем обещает избавление от страданий, всем говорит: “Ты надейся!”, “Ты верь!” Лука — личность незаурядная, у него большой жизненный опыт и острый интерес к людям. Вся философия этого человека выражена в одном его изречении: “Во что веришь, то и есть”. Он уверен, что правдой никогда и никакую душу не вылечишь, а ложью можно смягчить боль. В подтверждение этого Лука рассказывает притчу о “праведной земле”, о человеке, который покончил с собой, так горька для него оказалась истина.

Краткие диалоги старика с людьми, живущими на “дне”, сообщают пьесе внутреннее движение: растут призрачные надежды несчастных. Ваське Пеплу Лука внушает мысль о поездке в Сибирь, где тот может начать новую жизнь; Актеру обещает назвать город, где есть больница для алкоголиков; умирающую Анну успокаивает надеждой, что за свои нестерпимые муки на земле она после смерти обретет покой и вечное блаженство на небе. Старику верят, так как хотят обрести веру в существование “другой правды”, вырваться из ночлежки и пробиться к другой жизни, хотя пути к ней неясны.

Лука считает всех людей слабыми, жалкими, нуждающимися в сочувствии и утешении. Его слова заставляют людей приспосабливаться к существующему порядку, призывают жалеть человека, а не бороться за изменение его судьбы.

Противоположное мнение высказывает в пьесе Сатин, выражающий авторскую позицию. Сатин не является положительным героем, но он умен, пользуется уважением у ночлежников. Яснее других понимает социальную несправедливость. Это самый интеллигентный человек “дна”. Он утверждает, что человеку нужна правда, и в этих словах звучит призыв к борьбе за свои права. “Человек! Это - великолепно! Это звучит. . . гордо!” О Луке он высказывает такую точку зрения: “Он врал. . . но - это из жалости к вам! Есть ложь утешительная, ложь примиряющая.

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