Сочинение Автор и герой в романе Ф. М. Достоевского «Преступление к наказание»

В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году был опубликован в журнале “Русский вестник” роман Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. Появившееся произведение далеко не во всем соответствовало первоначальному замыслу автора. Начиная работать над романом, Достоевский хотел назвать его “Пьяненькие” и описать в нем судьбу современного ему “маленького человека”, образ которого сохранился в итоге под именем Семёна Мармеладова. Однако в процессе создания произведения автора захватила новая идея: рассказать о развитии, воплощении и крахе некоей идеи, во многом похожей на популярную тогда идею бонапартизма. Теория эта, по замыслу автора, должна была зародиться в голове молодого человека, студента, принадлежащего беднейшему классу, живущего в среде “униженных и оскорбленных”. Но и этот роман о молодом мыслителе не сразу принял тот вид, в котором каждый из нас может его прочитать: в первых редакциях произведения повествование велось от первого лица, то есть читатель все видел и воспринимал точно так же, как и главный герой. В дальнейшем Достоевский отказался от этого способа изложения и стал показывать нам все действия героя со стороны, так как при таком методе изображения можно легче и полнее показать все противоречия, возникающие между теорией “сильной личности” и "живою жизнью".

Одним из главных объектов романа Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание” является теория, созданная главным героем, Родионом Романовичем Раскольниковым. Основная идея этой теории заключается в том, что все люди на Земле делятся на “обыкновенных”, “то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных”, и “необыкновенных”, “то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово”. Ключевым моментом этого разделения было то, что люди “необыкновенные” имеют полное право на преступление для достижения своей цели и способны пролить кровь “во имя лучшего”.

Сутью и основным содержанием романа является своеобразный диалог автора и главного героя, результатом которого становится развенчание этой теории.

Раскольников решается на преступление не сразу, к убийству его подталкивают страдания человеческие: нелегкая судьба Мармеладова, встреча с пьяной девочкой на бульваре, сон о забитой Миколкой лошади и многие другие. Он решается проверить “тварь ли я дрожащая” или “право имеющий”, способен ли переступить через чужую жизнь ради спасения людей.

Несостоятельность теории главного героя начинает обнаруживаться уже во время совершения преступления. В идеях Раскольникова нет строгой логической завершенности, и в самый неподходящий момент в злополучной квартире появляется сводная сестра Алены Ивановны - Лизавета. Ока является одной из тех “страждущих”, ради которых Родион Раскольников и идет на преступление, но ему пришлось убить и Лизавету, а также, вероятно, ее еще не рожденного ребенка.

Одним из подтверждений ложности высказанной теории является совершенное уединение главного героя от внешнего мира, людей, естественных человеческих чувств: “. . . Мрачное ощущение мучительного, бесконечного. . . отчуждения вдруг сознательно сказались в душе его. . . Одно новое, непреодолимое ощущение овладевало им все более и более. . . это было какое-то бесконечное, почти физическое отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное”. Раскольников, после совершения убийства, прячет награбленное под “большим неотесанным камнем” не только потому, что боится обыска в своей квартире, но большею частью потому, что человек в нем не может воспользоваться плодами преступления. Душевное состояние Раскольникова совершенно отдаляет его от родных и близких: “. . . он стоял, как мертвый; невыносимое внезапное сознание ударило в него, как громом. Да и руки его не поднимались обнять их: не могли. . . ”

В роман Ф. М. Достоевский вводит множество психологических двойников главного героя, рассуждения которых подобны теории Раскольникова. Вся система образов романа строится так, чтобы всесторонне обрисовать бесчеловечную мысль, показать ее несостоятельность. Двойниками Раскольникова в романе можно назвать студента в трактире, Петра Петровича Лужина, следователя Порфирия Петровича, Аркадия Ивановича Свидригайлова, Сонечку Мармеладову.

Студент в трактире выстроил ту же теорию, что и Раскольников. Он говорит своему собеседнику об убийстве никому не нужной старухи-процентщицы. Но студент не способен убить, он говорит это лишь “для справедливости”. Он может лишь рассуждать о том, как ничтожна жизнь старушонки и скольким людям будет легче жить после ее смерти.

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