Сочинение Автор и главный герой в романе А.С.Пушкина "Евгений Онегин".

«Онегин, добрый мой приятель. . . » - говорит Пушкин о своем герое в начале романа. Благожелательность, искренняя симпатия и в дальнейшем - на протяжении всего повествования будут доминировать в отношении автора к Онегину. Пушкин вводит Евгения в круг своих друзей (в романе упоминаются Чаадаев, Катенин), комментирует его поступки, предостерегает читателя от поспешных оценок. Вместе с тем автор в первой же главе решительно дистанцируется от своего героя:

Всегда я рад заметить разность

Между Онегиным и мной…

Эта глава, повествующая о детстве и юности Онегина, о его воспитании, образовании, о праздной жизни столичного dandy, которую тот ведет в Петербурге пронизана интонацией авторской иронии: «с ученым видом знатока», «был глубокий эконом», «кабинет философа в осьмнaдцать лет».

Скучающему, потерявшему интерес к жизни Евгению (таким герой предстает в первой главе) противопоставлен в повествовании образ его современника - автора романа. Глазами этого жизнерадостного, страстного и умного лирического героя показана в романе картина современной Пушкину русской культуры.

Театр для поэта - «волшебный край», мир высокого искусства. Здесь, вспоминает автор, блистали Фонвизин, «сатиры смелый властелин», Катенин, воскресивший на русской сцене «Корнеля гений величавый», великая актриса Семенова и знаменитый балетмейстер Дидло. Онегин же в театре зевает, интересуясь разве что закулисной жизнью «очаровательных актрис». Балы привлекательны для Пушкина своей красочностью, атмосферой праздника («Люблю я бешеную младость. . . »). Онегину же «наскучил света шум», его жизнь, не наполненная трудом, не имеющая цели, «однообразна и пестра».

Красота мира открывается рассказчику и в любви («Я помню морс пред грозою. . . »), и в природе («Я был рожден для жизни мирной. . . »), и в общении с друзьями: в конце четвертой главы Пушкин вспоминает беззаботную и творческую атмосферу дружеских пирушек и произносит шутливый гимн дружбе. Онегин же воспринимает жизнь иначе: «. . . рано чувства в нем остыли. . . », «. . . друзья и дружба надоели. . . », «. . . увидел ясно он, что и в деревне скука та же. . ».

Автор не похож на своего героя, но в его отношении к Евгению нет высокомерия. Напротив, поэт стремится быть к нему справедливым. Так, изобразив кабинет Онегина в шутливо-ироничном тоне, он примирительно замечает:

Быть можно дельным человеком

И думать о красе ногтей. . .

Стремление выглядеть безупречно не прихоть Онегина- таковы требования света. Онегин горд; как и упоминаемый автором Чаадаев, он боится «ревнивых осуждений» светских сплет бледной нищеты» и даже гробы «с размытого кладбища». Образ неукротимых природных сил предстает здесь как символ «бессмысленного и беспощадного» народного бунта.

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