Сочинение Автор и лирический герой поэмы С.А.Есенина "Черный человек"- одно лицо?

В последних стихах Сергея Есенина все острее ощущается мучительный разлад поэта с самим собой. Память все чаще возвращается к минувшему, мысль о завершенности земного пути повторяется все настойчивее. Появляется желание оглянуться, подвести итоги прожитого. Чувство смятения все усиливается и усиливается.

Все, что творится в эту пору в душе поэта, лучше всего отражено в поэме «Черный человек». Напечатанная вскоре после смерти Есенина, эта поэма воспринималась как исповедь, в которой поэтом подводился беспощадный итог собственной жизни.



Бесспорно, эта лирическая поэма содержит автобиографическое начало, но, тем не менее, нельзя принимать героя стихов и поэта за одно целое. В поэме идет суровый расчет с прошлым, которое продолжает жить в душе человека, здесь выражено стремление вырваться из «узкого промежутка».



Герой поэмы предъявляет высокие требования к себе. Он не был обделен счастьем, которым одаривает человека родная земля, не был обделен талантом, любовью. Но им, как выясняется, не суждено осуществиться в жизни, да и само представление о счастье сводится к утверждению «ловкости ума и рук»:



«Счастье, - говорил он, -



Есть ловкость ума и рук.



Все неловкие души



За несчастных всегда известны…»



Предположим, что это сказано двойником героя поэмы, черным человеком, и не должно пониматься буквально. Но главное даже не это, а появление двойника – свидетельство раздробленности сознания. Есенин рисует в поэме «Черный человек» образ «желтоволосого, с голубыми глазами» мальчика из крестьянской семьи и «прохвоста и забулдыгу», чья жизнь нагоняет «тоску и страх». Эти два лика сливаются в один, и в этом – источник трагедии.



Эта поэма Сергея Есенина показывает, что поэт не может преодолеть раздвоенность. Черный человек называет своего собеседником «авантюристом, но самой высокой и лучшей марки», «скандальным поэтом». Здесь повторяются те самые оценки и определения, которые совсем недавно щедро давал поэт герою своей лирики, «хулигану» и «скандалисту». Дело тут не в излишней скромности или недооценке поэтом своей поэзии, а в высоте предъявляемых самому себе требований. Герой этой есенинской поэмы, в отличие, например, от героя, с которым мы встречаемся в «Анне Снегиной», предстает в тот момент, когда его единственным собеседником оказывается «прескверный гость». Об этом сказано без обиняков: «Я один у окошка, Ни гостя, ни друга не жду».



Ситуация одиночества порождена замкнутостью мира, в котором герой поэмы оказывается. Потому-то боль – а словами о ней начинается поэма – не может быть преодолена, она захватывает все существо человека:



Я очень и очень болен.



Сам не знаю, откуда взялась эта боль.



То ли ветер свистит



Над пустым и безлюдным полем,



То ль, как рощу в сентябрь,



Осыпает мозги алкоголь.



И какие бы резкие слова ни произносились героем поэмы в адрес черного человека, обращены они, по существу, к самому себе. У читателей на глазах идет мучительно трудный процесс преодоления человеком прошлого, которое цепко держит его в своих лапах.



Многое из того, что говорится «прескверным гостем», уже встречалось в есенинской лирике. Слова о стране «самых отвратительных громил и шарлатанов» заставляют вспомнить поэму «Страна негодяев». Такие строки, как:



Казаться улыбчивым и простым –



Самое высшее в мире искусство, -



приводят на память тогда же написанные строки: «Жить нужно легче, жить нужно проще. Все принимая, что есть на свете».



Раздвоенность сознания, спор с самим собой подчиняют себе структуру поэмы. Она распадается на две части. Мысль первой части заходит в тупик, обрывается и, начавшись во второй части теми же самыми словами, словно бы движется по новому, незавершающемуся кругу. Этот композиционный принцип тоже отражает раздвоенность героя.

Беспощадна резкость оценок, которые даются герою поэмы его двойником: «мерзкой книгой» оказывается книга его жизни, а сам он, если верить написанному в «Черном человеке», «прохвост и забулдыга», способный лишь на «изломанные и лживые жесты», сочиняющий «дохлую томную лирику».



Разумеется, согласиться с такими представлениями о герое есенинское поэмы нельзя, но ведь слово в стихе не обладает буквальным смыслом. Главное заключается в способности подвергнуть осуждению собственную позицию, что говорит прежде всего о глубокой неудовлетворенности ею. И что еще более важно, желание и возможность, отрешившись от прошлого, возродиться к новой жизни.



Поистине, поэма «Черный человек» - гневное и скорбное расставание Есенина с прошлым, момент решительного разрыва с ним. .