Сочинение Автор и рассказчик в «Песне о Соколе»

“Безумству храбрых поем мы славу!

Безумство храбрых - вот мудрость жизни!”

М. Горький



В ранних романтических произведениях Максим Горький прибегает к испытанному способу “рассказ в рассказе”. Автор слушает мудрого Надыр-Рагим-Оглы, старого крымского чабана, рассказывающего ему легенды и сказки, поющего странные песни, а потом красивым языком передает читателям услышанное.

Это позволяет автору добиться той достоверности, которая ему необходима. Мы безоговорочно верим в существование Ужа и Сокола, в их беседу. Автору не надо убеждать читателя в достоверности событий. Да это и не важно — сказка перед нами или быль.

Автор показывает две философии, два образа жизни. “Безумству храбрых” Уж противопоставляет “низкие истины”, он даже прикрывается показным патриотизмом: “Пусть те, кто землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я”. Кажется, что автор соглашается с этой мещанской философией. Но это только внешнее впечатление. Горький приглашает читателя самого сделать выбор, а не решает все за него. Автор как бы говорит: “Да, существует жизнь, есть истина, но она не вечна. Развитие жизни рождает новые истины”.

Горький — мастер короткого рассказа. Сукупыми, но яркими фразами он умеет сказать гораздо больше, чем порой стоит за длинными философскими рассуждениями. Мастерство и художественное дарование Горького раскрылось уже в раннем его творчестве. “По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения”. Подтверждением тому является “Песня о Соколе”. .