Сочинение Автор и рассказчик в повествовании (по ранним рассказам «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Песня о

Для меня в Горьком — вся Россия.

Как я не могу представить себе

Россию без Волги, так не могу

подумать, что в ней нет Горького.

К. Паустовский



Горький занимает большое место в жизни каждого из нас. Он является представителем бесконечно талантливого русского народа. Он любил и досконально знал Россию, язык своего народа, потому что общался с людьми разных профессий и мировоззрений.

Не было ничего, чем бы писатель пренебрегал в этой стране и что бы не увидел по-своему, по-горьковски.

В своих произведениях Горький отразил эпоху, в которую жил. Писатель говорил, что главный источник его творчества — это наблюдение над окружающей жизнью. Он обладал несокрушимой выносливостью, силой и богатырским здоровьем. Будущий писатель не гнушался никакой работы. Природная чуткость и общительность, добрый нрав помогали ему легко сближаться с людьми. Чтобы лучше понять жизнь, людей, молодой Горький исходил всю Россию. Он сменил множество профессий: рыбак на промыслах, ночной сторож, грузчик. . . Выполняя различные работы, встречая людей, будущий писатель пропускает через себя полученные впечатления, размышляет. Его волнует вопрос, почему в мире так много бессмысленной жестокости. Юноша, будучи неравнодушным человеком, пытается разобраться в этой круговерти жизни.

Молодой Горький понимает, что он “призван для того, чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок”. Он ощущает в себе призвание литератора и начинает писать. Интересны его ранние романтические произведения, где Горький выступает как автор и оригинальный рассказчик.

В рассказах “Макар Чудра”, “Старуха Изергиль”, “Песня о Буревестнике” песни и легенды о смелости, силе духа, свободолюбии представлены в виде повествования старого, умудренного жизненным опытом человека: цыгана Макара Чудры, молдаванки Изергиль, крымского чабана Надыр-Рагимоглы. И рядом с ними мы видим образ еще одного героя — “проходящего”, слушателя, от лица которого ведется повествование. Назовем его условно автобиографическим героем, так как в его судьбе много общего с судьбой “нижегородского цехового” Алексея Пешкова. Этот герой занимает в рассказе не так уж много места, но для понимания авторской позиции, замысла и творческого метода значимость его велика.

Автобиографический герой — выходец из низов, прикоснувшийся к книжной мудрости. Он мечтатель, романтик, чувствующий красоту окружающего мира. Слившись с ней воедино, рассказчик умеет поразить нас красотой обыденного. Его видение мира вносит в рассказы романтическое начало, радость, дерзновенность, обилие красок: “С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов; . . . окружающая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную степь, справа — бесконечное море. . . ”

Отношение к жизни автобиографического героя раскрывается в беседах с Макаром Чудрой и старухой Изергиль, в том, как он реагирует на услышанные легенды и песни. Рассказчик хочет понять истинный смысл жизни, беседуя с этими мудрым-и людьми, потому что главное для него “ходить. . . ”, “учиться и учить”. Это хорошо понимает Макар Чудра, разговаривая со своим юным собеседником. Старуха Изергиль упрекает молодого и сильного парня в преждевременном старении души. “Мрачные все, как демоны. Боятся тебя наши девушки”.

О настроении героя нигде прямо не говорится. На основании чего мы можем утверждать, что он здесь присутствует? Мы понимаем, что напряженность повествования, необычность описаний, восторженность и музыкальность идет от “проходящего”. Не могут Макар и Изергиль передавать свои чувства таким мелодичным, литературным языком. Да, у них опыт, знание жизни, сказок и легенд, а у него — литературный талант, природное чутье и бесконечная любовь к своему языку. Такие эпитеты и сравнения придают речи особую красочность и эмоциональность. Клочки неба — “темно-голубые”, диск луны — “кроваво-красен”.

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