Сочинение Автор и рассказчик в рассказе Л.Н. Толстого «После бала»

Рассказ Л. Н. Толстого «После бала» относится к поздним произведениям писателя. Он был написан в 1903 году, но основывается на воспоминаниях юности Толстого. Об истории, описанной в рассказе, писатель узнал, будучи студентом Казанского университета. Вероятно, этот случай так его поразил, что он помнил о нем всю жизнь и, в конце концов, воплотил в своем творчестве.



Композиционно «После бала» представляет собой рассказ-воспоминание, рассказ о случае из молодости, потрясший героя-рассказчика до глубины души. Рассказчик, Иван Васильевич, - пожилой уже человек, всеми уважаемый и любимый. Мы узнаем, что он никогда нигде не служил, но помог многим людям встать на ноги, найти себя.



Судя по всему, жизнь Ивана Васильевича была наполнена яркими событиями, которыми он с удовольствием делится с молодежью. Автор отмечает одну особенную манеру рассказчика: «…у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво».



Итак, рассказчик повествует нам об одном утре, перевернувшим всю его жизнь. Это случилось в 40-ых годах 19 века. Рассказчик учился тогда в провинциальном университете. Он жил, наслаждаясь своей молодостью. Иван Васильевич сравнивает те времена с современной ему эпохой. Как и у всех пожилых людей, в его словах проскальзывает некое неодобрение к «сегодняшней» молодежи, образу их жизни и мысли. Мне кажется, что здесь слышатся слова самого автора. Толстой не доволен тем, что молодежь не наслаждается жизнью, что ей должно быть свойственно, а создает различные политические кружки, увлекается новомодными теориями, часто опасными для разума и даже жизни.



Иван Васильевич же наслаждался своей молодостью, силами, красотой и богатством. Кроме того, он был влюблен. Это чувство сопровождало героя постоянно. Но, в описываемый им момент, рассказчик переживал свое самое сильное чувство. Да и немудрено: объектом его любви была Варенька Б. , редкая красавица и умница. В это время, в последний день масленицы, рассказчик попал на бал к губернскому предводителю, где была и Варенька. Иван Васильевич был безмерно счастлив. Весь вечер он наслаждался, не отходя ни на шаг от предмета своей любви. Счастье, восторг, любовь ко всему миру переполняли восторженного юношу.



На этом балу рассказчик впервые увидел отца Вареньки, полковника Б. Он показался Ивану Васильевичу добрым, порядочным человеком, безумно любящим свою дочь, готовым ради Вареньки пожертвовать чем угодно. Танец отца с дочерью привел в восторг не только рассказчика, но и всех гостей на балу. В конце танца полковнику Б. и его Вареньке все аплодировали. Рассказчику было очень приятно, когда Петр Владиславич сам подвел к нему свою дочь для следующего танца.



Иван Васильевич так говорит о своем душевном состоянии на балу: «Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство».



После бала герой вернулся домой, но эмоциональное напряжение, возбуждение, радость не давали ему возможности спокойно уснуть. Рассказчик решил побродить по городу, немного успокоиться. Ранним утром первого дня Великого поста Иван Васильевич гуляет по городу. Все, что он видит, кажется ему умилительным и прекрасным. В голове звучит веселая мелодия мазурки. Но… в это время рассказчик наталкивается на ужасающую сцену. Он становится свидетелем того, как наказывают беглого татарина. Зрелище было очень страшным. А еще страшнее было оттого, что руководил всем этим отец Вареньки, тот самый полковник Б. Он безжалостно наблюдал за сценой экзекуции, не проявляя никаких эмоций. И все это происходило в первый день Великого поста!



Первое чувство, захлестнувшее рассказчика, был стыд: «Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой».

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--