Сочинение Автор и рассказчик в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль»

Ранние произведения М. Горького отличаются большим разнообразием по своей тематике и жанровым особенностям. Многие ранние произведения («Макар Чудра», «Челкаш», «Два босяка», «Песня о соколе» и др. ) проникнуты чувством резкого неприятия окружающего мира и страстным устремлением к лучшему будущему.



Рассказ «Старуха Изергиль» был написан в 1894 году. Он отображает идеал народа, его мечту о прекрасном и героическом.



Это произведение имеет стройную композиционную структуру. Рассказ разбивается на три части, включает три новеллы (легенда о Ларре, исповедь старухи Изергиль о своей жизни, легенда о Данко). Здесь мы видим смешение романтического (легенды) и реалистического (главные герои). В этой философской трилогии автор размышляет над вопросами о жизни и смерти, об одиночестве, об ответственности, о подвигах.



Ещё одной особенностью композиции рассказа является приём ретроспекции. Сначала повествование ведётся от лица рассказчика. Читателю становится известно, где точно происходит его встреча со старухой Изергиль и что он делает в Бессарабии. В экспозиции его устами рисуется таинственная, фантастическая картина: «…по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок… Луна взошла. Её диск был велик и кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи…». Это описание настраивает нас на восприятие чего-то сказочного, красивого и великого.

Основу произведения составляют рассказы старухи Изергиль, они подаются в ином ключе, в ином стиле. Образы, созданные в них, контрастны. Они выполняют разные сюжетные функции. Рассказчик молод, любопытен, наблюдателен. Ему интересно всё новое: люди, события. Потому он с большим интересом относится к своей собеседнице Изергиль. Рассказчик является связующим звеном для всех трёх историй. Это сторонний наблюдатель, он более близок к читателю.



На стороне Изергиль седина лет, мудрость. С одной стороны, это «экзотический» образ, фольклорный, она будто сама часть легенд. Но, в то же время, образ старухи рисуется реалистическими красками: у неё «сухой голос» и «дрожащая рука с кривыми пальцами», «сморщенный нос, загнутый словно клюв совы» и «сухие потрескавшиеся губы».



Легенды передаются и слушаются реалистическими персонажами в реалистической обстановке. Это как бы сближает легенды с жизнью, подчёркивая тесную связь между романтикой и обычной жизнью. На первый взгляд, жизнь Изергиль пропала даром. Ни дома, ни семьи, ни детей. Вечная погоня за неясным идеалом. Не растратила ли она себя попусту? Эта героиня не знает ни нравственности, ни добропорядочности. Зачем она жила?



Но сама жажда поиска, постоянная неудовлетворённость настоящим – вот в чём гений старухи Изергиль. В реальной жизни она не нашла того, что искала, но прошлое осталось в её сознании как сказка, мечта. Ярче всего её характеризуют слова: «…Он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдёт, где это можно. В жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигам».

Когда старуху слушает автор, она, «иссушённая временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, - тоже почти тень». Её жизнь не была освещена созидательным трудом, не было дела, которое стояло бы выше её. И когда героиня засыпает под лохмотьями на берегу моря, её становится жалко. Жизнь её кажется бессмысленной.



В рассказе звучит одна из истин: «Человек за всё платит сам». Ларра думает, что, не давая ничего людям, он тем самым сохранит себя, а Данко безоглядно отдаёт себя людям. Хотя те не верят ему, хотят убить. А он, понимая и страстно жалея людей, готов ценою жизни найти для них верную дорогу, осветить их сознание, чтобы они поняли самих себя, свои цели и задачи. Люди должны стать сильными и бесстрашными, должны научиться бороться за себя.



Данко жил полной жизнью. Ларра же сам обрёк себя на абсолютную пустоту. Истина заключается в том, что, не отдавая свои силы, страсть, стремления, не включившись в общую борьбу, не получишь от жизни ничего.

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