Сочинение Автор - повествователь - герой в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»

В повести “Капитанская дочка” А. С. Пушкин использует свой излюбленный прием: сам он выступает в роли издателя, а автором как бы является Гринев. Также от лица вымышленного автора написаны, например, “Повести Белкина” и “История села Горюхина”. А. С. Пушкин создает вполне определенный образ повествователя — поместного дворянина. Детство его проходит в деревне, растет он недорослем, затем отец отправляет его на военную службу, и через какое-то время он возвращается в родовое поместье и решает заняться сочинительством. Примерно так же выглядит история рассказчика “Капитанской дочки”; линия “автор — повествователь — герой” здесь прослеживается довольно четко.

Пушкин как будто строит лесенку во времени: сам он смотрит из середины XIX века на повествователя, который в свою очередь пишет о себе в молодости. Таким образом, до читателя доходит многомерная историческая картинка, сложная, как сама жизнь.

А. С. Пушкина, безусловно, очень волновала тема восстаний в России, как крестьянских бунтов, так и таких, как события декабря 1825 года, в которых принимали участие его близкие друзья. Раздумья над этим обратили мысль автора к драматическим событиям истории, и он пишет очерк “История Пугачева”. Но как художник, А. С. Пушкин не смог полностью выразить себя в историческом труде, и у него возник замысел художественного произведения о пугачевском восстании. Герои “Капитанской дочки”, со своими обычными человеческими судьбами, оказываются в самом центре исторических событий. Мы читаем о далеком даже для А. С. Пушкина XVIII веке, но благодаря тому, что повествование ведется от первого лица, все описанное близко и понятно нам. Мы не смотрим со стороны, а вместе с молодым Гриневым участвуем в событиях его жизни. Предводитель крестьянского бунта, кровавый, не знающий жалости злодей предстает перед нами живым человеком, с достоинствами и недостатками, — благодаря Гриневу.

Юный Петруша Гринев — герой “Капитанской дочки”, он еще не умеет оценивать события, непосредственным участником которых становится. Он просто живет и чувствует и поступает так, как велит ему совесть. Обезоруживающая честность не раз спасает ему жизнь. Эта же честность — залог особого доверия читателя ко всему, о чем рассказывает Гринев.

Мы не можем сопоставлять Л. Гринева с А. Пушкиным ни по уму (вспомним его рассказ о жизни в родительском доме до армии), ни по душевным качествам (богатство и многогранность духовного мира поэта не вызывают сомнений, чего не скажешь о Гриневе), но в понятии чести и долга их мнения совпадают. Дворянин, не считающий для себя возможным изменить присяге и перейти на сторону восставших, — это мог быть и Пушкин. Не случайно подлость проявляется в каждом слове и поступке дворянина-предателя Швабрина: и в его отношении к Маше, и на дуэли, и после ареста.

А. С. Пушкин под видом издателя пишет, что единственное дополнение его к рукописи Гринева — это эпиграфы. Таким образом, только в эпиграфах автор напрямую выражает свою позицию. Первый и главный из них — “Береги честь смолоду”. Проблема чести — одна из главных в “Капитанской дочке”. Положительные герои те, кто “берег честь смолоду”: Гринев, Маша, семья Мироновых и т. д. К ним же в некоторой степени можно отнести и Пугачева. По крайней мере, в отношении Гринева он поступил честно.

Повествователь в “Капитанской дочке” — это тот же Гринев, но уже в старости. Он смотрит на себя со стороны, посмеивается над ошибками молодости, над своей неопытностью, но он и гордится тем, что не потерял своего дворянского достоинства, основные жизненные принципы его сформировались уже тогда и остались неизменны. В отличие от молодого Петруши, все мысли которого были заняты любимой девушкой, Гринев-повествователь дает оценку и историческим событиям. Это именно он говорит: “Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка — полушка, да и своя шейка — копейка. . .

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