Сочинение Автор, рассказчик и герой в романе «Капитанская дочка»

“Капитанская дочка” — исторический роман, написанный в форме мемуаров. В нем автор нарисовал картину стихийного крестьянского бунта. Почему Пушкин обращается к истории восстания Пугачева? Дело в том, что эта тема долгое время считалась запретной, неудобной, и историки практически не занимались ею, или, если и занимались, то показывали однобоко. Пушкин проявил огромный интерес к теме крестьянского восстания под предводительством Е. Пугачева. Он сам едет в Оренбургскую губернию, расспрашивает оставшихся в живых очевидцев и участников бунта, долгое время проводит в архивах. Фактически Пушкин стал первым историком, объективно отразившим события этой суровой эпохи. Его трактат “История пугачевского бунта” воспринимался современниками как научный труд.

Если “История пугачевского бунта” — историческое сочинение, то “Капитанская дочка” написана совсем в другом жанре. Это историческая повесть. Главный принцип, которому Пушкин следует, создавая свое произведение, — это принцип историзма, так как основной сюжетной линией стало развитие реальных событий. Вымышленные герои, их судьбы тесно переплетаются с историческими лицами. В каждом эпизоде “Капитанской дочки” можно провести параллель между судьбами отдельных личностей и судьбой народа в целом.

Форма мемуаров, выбранная автором, говорит о его исторической зоркости. В XVIII веке, действительно, можно было бы подобным образом описать пугачевщину в воспоминаниях, для внуков.

Не случаен выбор автором Петра Гринева в качестве мемуариста. Пушкину был нужен свидетель, непосредственно участвовавший в событиях, который был лично знаком с Пугачевым и его окружением. Гринев не может не рассказать о Пугачеве и его соратниках, так как нередко от них зависят его жизнь и счастье. Вспомним сцену казни или сцену освобождения Маши. С другой стороны, Гринев — офицер, призванный присягой усмирять бунт. И мы видим, что он действительно не уронил своей офицерской чести. Он добр, благороден. На предложение Пугачева служить ему верой и правдой, Гринев отвечает твердым отказом, так как присягал государыне-императрице.

В качестве мемуариста Пушкин намеренно выбрал дворянина. Дворянин по своему социальному происхождению, Гринев отвергает восстание “как бессмысленный и беспощадный бунт”, кровопролитие.

Петр Гринев последовательно повествует нам не только о кровавых и жестоких расправах, подобных расправе в Белогорской крепости, но и о справедливых поступках Пугачева, о его широкой душе, мужицкой смекалке, своеобразном благородстве. Три раза испытывал судьбу Петр Гринев, и три раза щадил и миловал его Пугачев. “Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, — говорит Гринев,— данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты. . . ”

Образ Гринева показан “в двух измерениях”: Гринев — юноша, недоросль и Гринев — старик. Между ними существует некоторое различие в убеждениях. Старик не только описывает, но и оценивает юношу. Иронично рассказывает Гринев о своем детстве; говоря о бегстве из осажденного Оренбурга, появляется интонация, оправдывающая безрассудный поступок героя. Выбранная форма повествования позволяет показать взгляд героя на себя со стороны. Это была удивительная художественная находка.

Значительное место в романе занимает и антипод Гринева, его враг-друг Емельян Пугачев. Их первая встреча происходит в главе “Вожатый”, в следующий раз Пугачев — уже предводитель мятежников. Несмотря на жестокость расправы в Белогорской крепости образ Пугачева не вызывает у нас отвращения. Далее он предстает великодушным, справедливым человеком. Особенно ярко это проявляется в сцене освобождения Маши из рук Швабрина. Пугачев наказывает Швабрина и отпускает Гринева с невестой, приговаривая: “Казнить так казнить, жаловать так жаловать”.

В заключение хотелось бы остановиться еще на одном герое этого чудесного произведения, на образе самого автора, который присутствует в романе незримо, как бы все время наблюдая за событиями и поступками своих героев. Выбрав Гринева рассказчиком, Пушкин не прячется за него. Позиция писателя четка и ясна. Во-первых, очевидно, что мысли Гринева о восстании заложены в него автором. Пушкин отдает предпочтение реформам перед революцией: “Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный!” Во-вторых, Пушкин отбирает ситуации, в которых Гринев будет себя вести так, как нужно автору.

Сам факт выбора рассказчика — большая заслуга писателя. В этом состоит оригинальность романа “Капитанская дочка”. Пушкин сумел донести до нас много интересных деталей из истории восстания Пугачева.

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