Образ Автора проявляется в многочисленных «лирических отступлениях» романа, которые выстраиваются в особую сюжетную линию.

Уже из 1 главы читатель понимает, что А. гоним и, возможно, сослан. О родном Петербурге А. рассказывает сквозь грустную дымку разлуки. Мы узнаем, что молодость автора пронеслась, как и у Онегина, в вихре света. Теперь об этом ему приходиться лишь вспоминать.

Знакомство А. с Онегиным происходит, когда обоих настигает хандра. Это сближает героев. Но А. , в отличие от Онегина, по-другому справляется с тоской. Он уходит в политическую оппозицию, о чем мы узнаем по его намекам на свое изгнанничество.

А. живет вдали от столиц: сначала где-то на юге, затем – в своем имении. Здесь он занимается творчеством: пишет стихи и читает их «старой няне да уткам».

Постоянно вторгаясь в повествование, ироничный А. создает иллюзию свободного течения романной жизни. Рассуждение о поэтической славе, о неприступных красавицах, о русской речи, о любви к самому себе, об альбомах уездных барышень и светских дам, о достоинствах разных вин, литературоведческая полемика, - все это вводит в роман пласты русской действительности и делает его «энциклопедией» русской жизни. Благодаря этому А. становится посредником между романной жизнью и действительностью. От главы к главе А. меняется. В своих симпатиях он постепенно перемещается от Онегина к Татьяне, его идеалы становятся более патриархальными, национальными. В конце 6 главы А. заглядывает в свое будущее: «Ужель мне скоро тридцать лет?» Близится перелом в душе А. , вместе с тем меняются и его жизненные обстоятельства: изгнание окончилось, он снова в свете. 8 глава дает совершенно новый образ А. Как и у Онегина, у А. в конце романа начинается новый виток судьбы. На его пороге он вспоминает свои истоки – Лицей, первое появление Музы и т. д. Именно глазами своей Музы А. смотрит на Татьяну и Онегина в конце романа. В финале произведения А. уподобляет роману саму жизнь, где реальность и вымысел перепутаны и тесно переплетены. .