Сочинение Автор в пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад»

Как известно, драма – тот род литературы, где роль автора в произведении сведена к минимуму (ремарки), а на первый план выходят персонажи, их слова и действия. Но мы понимаем, что всем этим «действом» управляет автор, только обнаружить его присутствие иногда бывает весьма непросто.

Так, в пьесе Чехова «Вишневый сад» автор проявляет себя, прежде всего, в развитии внутреннего конфликта произведения. Чехов размышляет о том, что делает с человеком время, в какие отношения вступает он с этой неуловимой и беспощадной силой.

Линию «настоящего времени» в пьесе ведет один персонаж - Лопахин. С его реплики: «Который час?» - начинается действие. Он контролирует время, о чем свидетельствует постоянная авторская ремарка «(Смотрит на часы)».

Все остальные персонажи в первом действии пребывают в некоем пограничном состоянии - между сном и явью. Они вспоминают прошлое, которое для них оказывается большей духовной реальностью, нежели настоящее.

Элегический тон первого действия, как бы опрокинутого в прошлое, сменяется философским диспутом о «гордом человеке». Место спора - поле у заброшенной часовни, время - перед заходом солнца. Этот эпизод проясняет, что бегство из настоящего в будущее чревато не менее страшными последствиями, нежели погружение в прошлое. Внимая Пете Трофимову, пророчествующему о будущих путях человечества, герои не слышат предупреждения Лопахина, развивающего заявленную в первом действии тему времени: «Надо окончательно решить, - время не ждет».

«Настоящее время» требует не восклицаний, а поступков и решений, однако чеховские герои на них не способны. В этом смысле Петя Трофимов близок Гаеву и Раневской. Нелепость их положения в том, что они утратили чувство настоящего.

Кроме того, сама неспособность персонажей к сильным чувствам прямо зависит от их отношений со временем. Привязанности одних остались в прошлом (сюжетная линия Раневская - парижский любовник), другие по пути в будущее растеряли человеческие качества («Мы выше любви», - провозглашает Петя Трофимов). Примечательно, что практически все чеховские герои не знают любви.

Третье действие - встреча с настоящим, сопротивляться которому бессмысленно. Эмоциональный тон «бала некстати» передает нервный ритм и стремительную скорость уходящей жизни. Победный возглас нового хозяина - «Вишневый сад теперь мой!» - обнаруживает комизм и нелепость притязаний человека, считающего, что можно остановить время и заключить его в рамки настоящего. Впрочем, в монологе Лопахина зазвучала и неожиданная для него тема: «Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется. . . » Интуитивно он чувствует иллюзорность своей победы: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась бы наша нескладная, несчастливая жизнь».

Четвертое действие в пьесе наиболее динамично. Ход времени ускорился: счет идет на минуты. Лопахин объявляет: «Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего сорок шесть минут!. . . . Поторапливайтесь». Раневская живет как будто в ином временном измерении: «Я посижу еще одну минутку». В этой «минутке» для героини - вся ее прошлая жизнь: «Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!. . Прощай!. . »

Внутренний сюжет пьесы описывает то, что не случилось, не произошло. Что значит утрата имения по сравнению с прожитой жизнью, которую «не заметил», словно и не жил. Ситуация встреч в доме и прощаний в бесконечности отражается в глубинном конфликте пьесы - это вечный конфликт человека с уходящим временем. Таким образом, время стало не только сюжетообразующим фактором, но и неуловимой материальной опорой философского подтекста пьесы.

Особая природа конфликта потребовала от Чехова новых способов организации сценического действия. Огромную роль в «Вишневом саде» играют настроения героев, их чувства, порой неосознанные мысли. Чехова интересуют переживания героев, не декларируемые ими в монологах. Эти переживания проявляются в «случайных» репликах и уходят в подтекст - «подводное течение» пьесы.

Подтекст - источник важнейших психологических характеристик героев. Например, Гаев болтлив, беспечен, легкомыслен. Аура тонкого юмора и щемящей грусти окружает этого человека. Лейтмотивная жестовая ремарка - «кладет в рот леденец» - в контексте разговора о судьбе имения проявляет в герое серьезный внутренний конфликт с жизнью, которой Гаев боится.

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