Сочинение Автор в романе "Евгений Онегин"

Строка из «Путешествия Онегина» об «упоительном» Россини называет свойство художника: сохранять способность быть верным себе, неподражаемым, своеобразным («вечно тот же») и уметь обновляться. Эти качества, пленившие Пушкина в итальянском композиторе, открыты и в авторе романа. В чем же он «вечно тот же»? Что составляет основу его отношения к жизни — людям, природе, искусству?

Лиризм романа во многом обусловлен рельефностью образа автора. Об «образе автора» мы вправе говорить тогда, когда он оказывается не только повествователем, не только тайным свидетелем, но и прямым очевидцем и участником событий, в которых действует наряду с другими героями. Какие страницы романа позволяют нам представить себе автора как героя романа?

Вспомним манеру представления Онегина («добрый мой приятель»); постоянные упоминания о пребывании автора в тех местах, где происходит действие романа («Там некогда гулял и я. . . », «Я жил тогда в Одессе пыльной. . . »); сообщение о дружбе автора и героя в первой главе; беседу автора со светским человеком в восьмой главе; прямые обращения к читателю.

Образ автора не статичен. В первых главах автор шутлив, говорлив, почти беспечен. Во второй главе он пишет: «Покамест упивайтесь ею, Сей легкой жизнию, друзья!» Заканчивая третью, поэт легкомысленно заявляет:

Но следствия нежданной встречи Сегодня, милые друзья, Пересказать не в силах я; Мне должно после долгой речи И погулять, и отдохнуть; Докончу после как-нибудь.

Герои испытывают потрясения и разочарования, и вот в шестой главе появляется авторская горечь прощания с юностью, а в седьмой — восприятие весны человеком с «мертвой душой»: весна «. . . Наводит скуку и томленье На душу, мертвую давно. И все ей кажется темно». В восьмой главе рядом с трагическим прощанием героев слышится горький возглас автора: «О много, много рок отъял!» Близость настроений героев романа и автора так значительна, что многие лирические отступления автора могли бы стать внутренними монологами героев.

Кто из героев романа мог произнести слова, принадлежащие автору?

Адриатические волны,

О Брента! нет, увижу вас

И, вдохновенья снова полный,

Услышу ваш волшебный глас!

(Глава 1, строфа XIX)

Цветы, любовь, деревня, праздность,

Поля! я предан вам душой.

(Глава 1, строфа VI)

Родные люди вот какие:

Мы их обязаны ласкать,

Любить, душевно уважать

И, по обычаю народа,

О Рождестве их навещать. . .

(Глава 4, строфа XX)





Образ автора объемнее каждого из героев, ему «внятно все», он не ограничен однолинейным отношением к жизни. И в этой широте взгляда на жизнь — отличие поэта от героев романа.

Сравните день Онегина в Петербурге (первая глава) и день Пушкина в Одессе (отрывки из «Путешествия Онегина»). Можно сопоставить отношение героя и автора к местам, описанным в «Путешествии. . . ». Рисуя нижегородскую ярмарку и «кавказские громады», Пушкин всюду видит обилие жизни; но «горьки размышления» мешают разглядеть ее Онегину, отзывающемуся на все однообразно: «Тоска!. . » Эта разность взгляда героя и автора отчетливо проступает даже в выборе эпитетов. Рисуя одну и ту же картину в разном восприятии, Пушкин меняет акценты:

Автор

Спит Бешту остроконечный

И зеленеющий Машук,

Машук, податель струй целебных;

Вокруг ручьев его волшебных

Больных теснится бледный рой. . .

Онегин

Питая горьки размышленья,

Среди печальной их семьи,

Онегин взором сожаленья

Глядит на дымные струи. . .

Автору не свойственно приукрашивание, которое одушевляло Туманского, прославившего «сады одесские», хотя «степь нагая там кругом».

Пушкин не изменяет реальному взгляду и извлекает поэзию из простой, обыденной жизни:

А где, бишь, мой рассказ несвязный?

В Одессе пыльной, я сказал.

Я б мог сказать: в Одессе грязной —

И тут бы, право, не солгал.

Но он все же сказал «пыльной», чтобы не зачеркнуть всех очарований города. Да, «кареты, люди тонут, вязнут», «Но солнце южное, но море. . . »! День Пушкина в Одессе разворачивается как стремительное и радостное движение, в котором слышатся нетерпение, влюбленность в жизнь. «Часы летят», а не тянутся, как в петербургском дне Онегина, жизнь которого превращается в равнодушный калейдоскоп. Здесь, в Одессе, быстрая смена занятий — от увлеченности автора жизнью, от того, что его все влечет: и улица, и площадь, и ресторация Отона, и опера, где «кипят», «текут», «горят» звуки Россини, — и сколько еще «там очарований»! Сравните театральный разъезд в Петербурге и в Одессе.

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