Сочинение Авторская позиция Тургенева в романе «Отцы и Дети»

Роман Тургенева «Отцы и дети» - произведение, сложное по своей структуре и художественному исполнению. Помимо «традиционных» героев, в романе незримо присутствует еще один персонаж, максимально приближенный к самому Тургеневу. Это –Автор.

На протяжении всего произведения И. С. Тургенева мы постоянно встречаем авторские характеристики, ремарки и комментарии. Проблемы, затронутые в «Отцах и детях», общественные и личные вопросы, персонажи – все это глубоко трогает Автора, он страстно пытается донести до нас свою точку зрения, свой взгляд на мир и человека. Кроме того, важно, что отношение этого героя ко всему происходящему в романе неоднозначно, противоречиво.

Итак, в «Отцах и детях» авторская позиция проявляется прямых авторских характеристиках, в описаниях, в ремарках, в комментариях к речи героев. Так, например, когда Автор описывает мать Евгения Базарова, он часто употребляет слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «. . . подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына. . . » Благодаря этому мы понимаем, что Автор относится к своей героине с большой симпатией и сочувствием, понимает ее переживания за сына, восхищается ее материнской любовью.

Часто Тургенев дает своим героям прямую характеристику. Так, про Павла Петровича Кирсанова он говорит: «Да он и был мертвец». Эти слова не только характеризуют героя как человека, уже не способного на внутреннее развитие и истинные чувства, но и проявляет отношение к нему Автора. Мы сразу понимаем, что оно иронично-негативное, насмешливое, даже несколько презрительное.

Авторские ремарки также в полной мере проявляют отношение Тургенева к своим героям. Так, например, описывая речь Ситникова, автор подчеркивает следующую деталь: Ситников «визгливо засмеялся». Эта ремарка резко снижает образ псевдонигилиста, помогает создать его отталкивающий образ и подчеркивает отношение самого Автора к Ситникову. В этой ремарке Тургенева чувствуется явная ирония, такая же, впрочем, как и в комментариях к речи другой псевдонигилистки — Авдотьи Кукшиной.

Важно, что однозначность и прямолинейность в авторских оценках исчезает, когда речь заходит о главном герое романа – нигилисте Евгении Базарове.

Мы видим, что, с одной стороны, Автор категорически не разделяет взглядов своего героя. Но, в то же время, он относится к Базарову с большой симпатией, ценит в нем недюжинный ум и сильный характер. Так, в одном из самых трагических моментов романа - в описании смерти Базарова – отчетливо проявляется уважение Автора к этому герою, который не пасует даже перед лицом смерти: «До сих пор не трушу. . . »

В споре между Базаровым и Павлом Петровичем (сцена спора – одна из кульминационных в романе) Автор занимает нейтральную позицию – он не поддерживает ни одного из своих персонажей, остается как бы в стороне. Тургенев пытается объективно показать своих героев, описав их как положительные, так и отрицательные стороны: «. . . настоящие столкновения — те, в которых обе стороны до известной степени правы».

Мы понимаем, например, что упреки Базарова по отношению к Павлу Петровичу справедливы: «. . . вы вот уважаете себя и сидите сложа руки. . . ». Но и со словами Кирсанова о важности «чувства самоуважения» не поспоришь.

Безусловно, огромное значение для понимания идеи «Отцов и детей» имеет эпилог произведения. В этом эпизоде Автор описывает могилу Базарова и подчеркивает, что цветы на его могиле «говорят о вечном примирении и о жизни бесконечной. . . ». На мой взгляд, Автор говорит здесь о том, что споры разночинцев и аристократов, «отцов» и «детей» вечны. Именно из этих споров и идейных разногласий складывается человеческая жизнь, именно ими обусловлен общественный прогресс.

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