Сочинение Авторская позиция и способы ее выражения в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

В центре романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» находится фигура Григория Александровича Печорина. Раскрытие сложного внутреннего мира этого героя, а также своего отношения к нему было главной задачей писателя. Именно ей Лермонтов подчиняет все художественные элементы романа.

Одним из главных среди них является композиция произведения. Она построена так, чтобы максимально раскрыть внутренний мир Печорина, помочь читателям понять эту сложную и противоречивую натуру. Роман состоит из повестей, разрозненных хронологически, но связанных четкой внутренней логикой – постепенному проникновению во внутренний мир героя.

От повести к повести меняется содержание рассказов о Печорине. В «Бэле» Максим Максимыч дает почти «протокольное» описание поведения Печорина. Григорий Александрович - холодный, замкнутый человек, повинующийся своим мимолетным желаниям и страстям. Он совершенно равнодушен к людям, не считается с общепринятой моралью. Люди для него — объект эгоистических «экспериментов». Быстрая смена настроений и привязанностей - характерная черта Печорина. Человек храбрый и решительный, он в то же время кажется слишком впечатлительным и нервным. Таковы итоги наблюдений Максима Максимыча.

Однако мотивы странного, непоследовательного поведения героя в истории с Бэлой абсолютно непонятны для Максима Максимыча, а, следовательно, скрыты и от второго рассказчика, и от читателя.

Между «Журналом Печорина» (его исповедью) и «протокольным» рассказом Максима Максимыча есть рассказ другого типа - интерпретирующее описание внешности и поведения Печорина. Повествователь не просто наблюдает за ним, фиксируя мимику, жесты, детали внешнего облика, а пытается проникнуть в его внутренний мир. Итогом наблюдений является психологический портрет героя. Этот портрет не рассеивает впечатления о его загадочности, но дает важную подсказку, в чем искать «тайну» личности Печорина - в его душе.

В «Журнале Печорина» образ героя создан в его собственных рассказах-исповедях. Исповедальный характер записок Печорина подчеркнут в предисловии «издателя»: «Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки». Психологическая достоверность записок подтверждается, по мнению издателя, еще и тем, что они написаны «без тщеславного желания возбудить участие или удивление».

В центре «Журнала» - личность человека, искренне высказывающего наблюдения «зрелого ума» над самим собой. В нем и дается самый важный — «внутренний», психологический портрет, составленный, как уверял Лермонтов в предисловии к роману, «из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».

«Журнал Печорина» не содержит истории духовного развития героя. Из всей «объемистой тетради», оставленной Григорием Александровичем, отобрано всего три эпизода, но именно в них дорисовывается психологический портрет «героя нашего времени».

В расположении эпизодов есть своя логика: каждая повесть в «Журнале» - шаг к максимально полному пониманию личности Печорина. Здесь важны не столько конфликты, в которые втянут Печорин, события, участником которых он становится, а психологические результаты его поступков. Они не просто зафиксированы, а подвергнуты беспощадному самоанализу.

Лермонтов переходит к прямому психологическому изображению своего героя, между читателем и Печориным нет рассказчиков, выводы делает сам читатель на основе своего жизненного опыта. Возникает вопрос: какова мера искренности героя, где его способность к самоанализу проявляется с наибольшей полнотой?

В «Журнале» используются четыре вида самоанализа Печорина. Первый - самоанализ в форме исповеди перед собеседником. В монологах, обращенных к доктору Вернеру и княжне Мери, Печорин не лжет, не лицедействует, но и не «расшифровывает» себя до конца. Второй вид - самоанализ ретроспективный: совершенные ранее поступки и пережитые мысли, чувства Печорин вспоминает и анализирует наедине с самим собой, в дневниковых или путевых записях. Этот вид самоанализа впервые появляется в финале «Тамани», господствует в повестях «Княжна Мери» и «Фаталист». Здесь личность героя раскрывается полнее и конкретнее, чем в искренних, но слишком общих по содержанию монологах-исповедях.

Третий вид самоанализа героя – синхронный. Это постоянный «самоконтроль», которым сопровождаются поступки Печорина, его высказывания, размышления и переживания. Возникает впечатление, что за героем наблюдает некто посторонний, придирчиво и беспощадно оценивающий все, что он совершает, а также его внутреннее состояние. В своих записях Печорин тщательно фиксирует то, что сделал, подумал, ощутил. Этот вид самоанализа есть во всех трех повестях, но особенно велика его роль в насыщенной резкими психологическими поворотами повести «Фаталист». И, наконец, самый сложный, но, пожалуй, и самый характерный для Печорина вид самоанализа - психологический «эксперимент» над самим собой и другими людьми. Испытывая себя, герой втягивает в свою орбиту многих людей, делает их послушным материалом для удовлетворения собственных прихотей.

Лермонтов показывает, что психологические эксперименты Печорина позволяют увидеть его с двух сторон: и как человека действующего (сфера его активности — частная жизнь), и как человека с сильными аналитическими способностями. Здесь-то и выясняется, что героя интересуют не конкретные, «материальные», а психологические результаты.

Все виды самоанализа с наибольшей полнотой представлены в повести «Княжна Мери», поэтому она занимает центральное положение — и в «Журнале Печорина», и в композиции романа. В ней особенно детально раскрывается внутренний мир Печорина, а его «эксперимент» оборачивается трагедией.

Таким образом, в романе «Герой нашего времени» Лермонтов проявляет себя как мастер раскрытия психологии человека, как большой знаток глубин человеческой души.

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