Сочинение Авторская позиция и средства ее выражения в пьесе «Гроза»

В пьесе Островского “Гроза” поднимается проблема перелома общественной жизни, произошедшего в 50-х годах XIX века, смены общественных устоев. Драматург не может быть абсолютно беспристрастным, но выразить свою позицию ему очень трудно — авторская позиция раскрывается в ремарках, которых не очень много и они недостаточно выразительны. Остается один вариант — авторская позиция представляется через определенного героя, через композицию, символику и т. д.

Очень символичны в пьесе имена.

Имя Кабановой живо рисует нам грузную, тяжелого характера женщину, а прозвище “Кабаниха” дополняет эту неприятную картину.

Дикого автор характеризует как дикого, безудержного человека.

Имя Кулигина многозначно. С одной стороны, оно созвучно с Кулибиным — механиком-самоучкой, с другой стороны, “кулига” — это болото. Существует поговорка: “Всяк кулик свое болото хвалит”. Этой поговоркой можно объяснить возвышенное восхваление Кулигиным Волги. Его имя “относит” его к болоту города Калинова, он естественный обитатель города, город его породил.

Важны женские греческие имена. Катерина обозначает “чистая”, и действительно, всю пьесу ее мучает проблема очищения. Противопоставляемая ей Варвара — “варварка” — не углубляется в свою душу, живет естественно и не задумывается над своей греховностью.

Именно по этому принципу разделяются все персонажи “Грозы”. С одной стороны, это те, кто верит в христианское искупление грехов, возможность после совершения греха через страдания и (или) дары “откупиться” от него. Среди них Дикой (он рассказывает про то, как просил на коленях прощения у простолюдина), Варвара, Тихон (он кутит и развлекается, когда ему удается уехать из Калинова, а потом ничуть не раскаивается). Их философия позволяет им избавиться от душевных страданий, их не тяготит окружающий мир — они умеют закрыть на него глаза, разрешить себе “свободу”.

На другой стороне — закоснелая блюстительница законов Домостроя Кабаниха. Кулигин и Катерина находятся на распутье, как и вся Россия. Катерина живет по Домострою и считает эту жизнь единственно верной. В ее глазах ее муж, Тихон, так же важен, как Бог, и, когда она изменила мужу, она изменила Богу. Но, с другой стороны, она молода, ее сердце вступает в раздор с душой. Это является одним из основных конфликтов пьесы.

Второй конфликт — социальный: взаимоотношения невестки и свекрови, неволя женщины в купеческой семье.

Добролюбов назвал Катерину “лучом света в темном царстве”, но позднее, через несколько лет, сам Островский дал таким людям название — “горячее сердце”. Действительно, это конфликт “горячего сердца” с окружающей ледяной средой. И гроза, как физическое явление, пытается растопить этот лед.

Другое значение, вложенное автором в грозу, символизирует гнев Божий, и все, кто боится грозы, не готовы принять смерть и предстать перед судом Божьим или думают так. Но автор вкладывает свои слова в уста Кулигина. “Судия милосерднее вас”, — говорит он. Таким образом он характеризует свое отношение к этому обществу.

Авторская позиция выражается частично в монологах Кулигина, частично ее можно понять из противодействия Катерины и Кабанихи.

Когда Катерина рассказывает о своем доме, она описывает идеал христианской староустойной семьи, но в нем уже намечаются изменения: не могло быть столько свободы у девушки. И именно это изначальное несоответствие канонам приведет к духовному и социальному конфликту.

Особенностью композиции являются два возможных варианта кульминации и развязки. Если считать, что кульминация наступает, когда Катерина идет гулять на Волгу, то развязкой станет раскаяние, то есть на первый план выходит драма свободной в своих проявлениях женщины. Но раскаяние происходит не в самом конце. Тогда что же такое гибель Катерины? Существует другой вариант — духовный. Духовная борьба Катерины разрешается кульминацией во время ее покаяния и развязкой — гибелью.

В связи с этим вопросом возникает проблема определения жанра пьесы. Сам Островский назвал ее драмой, потому что после величайших трагедий Антигоны или Федры назвать трагедией историю простой купчихи было бы немыслимо. По определению, трагедия — это внутренний конфликт героя, при котором герой сам толкает себя к гибели. Это определение подходит ко второму варианту композиции. Если здесь отражен только социальный конфликт, то это драма.

Столь же неоднозначен вопрос о смысле названия. Гроза разражается на двух уровнях— внешнем и внутреннем.

Внутренняя, никому не видимая гроза происходит в душе Катерины.

В то время как гроза внешняя приносит облегчение и очищение, гроза внутри Катерины вводит ее в страшный грех — самоубийство.

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