Сочинение Авторская позиция в повести Пушкина «Станционный смотритель»

Авторская позиция — это отношение автора к своим героям, выраженное в смысле названия произведения, в портретах героев, в их мыслях и чувствах, в композиции, в символике, в описании природы, а также непосредственно в оценках повествователя. Отношение Пушкина к главному герою повести “Станционный смотритель” Самсону Вырину можно понять двояко. На первый взгляд авторская позиция в этом произведении совершенно ясна: автор сочувствует своему герою, сопереживает ему, изображая горе и страдания старика. Но при такой трактовке авторской позиции “Станционный смотритель” теряет всю свою глубину. Картина намного сложнее. Пушкин не зря вводит в повесть образ повествователя, от лица которого идет рассказ. Он своими мыслями, рассуждениями как бы закрывает истинное отношение автора к главному герою. Чтобы понять автора, нельзя полагаться на поверхностные впечатления от текста повести: Пушкин завуалировал свою точку зрения в более мелких деталях, которые видны только при подробном изучении текста.

Особую роль в произведении играет символика. Символика — это одно из основных средств выражения авторской позиции, которое отражено в текстовых элементах, не влияющих на основное развитие сюжета, а может быть, только предугадывающих его. Так, по картинкам, висевшим на стене в комнате Самсона Вырина, которые долго рассматривал рассказчик, предугадывается дальнейший ход событий. Картинки “изображали историю блудного сына”. Вначале даже может показаться, что эти картинки рассказывают о жизненном пути Дуни. Но на самом деле образ блудного сына — это образ самого главного героя. Первая картинка говорит о том, что Самсон Вырин “уходит” от своей дочери. Ведь он совсем не верит в ее счастье, он даже не способен представить, что молодой гусар может же питься на Дуне. В разговоре с Минским в Петербурге Вырин сказал: “Отдайте мне. . . бедную мою Дуню. Ведь вы потешились ею; не губите ее понапрасну”. В этих словах проявляются как отцовские чувства, так и непонимание своей дочери, отсутствие веры в любовь. Дуня с Минским сразу договорились, что уедут вместе. Но почему они не сказали ничего об этом Самсону Вырину? Они полюбили друг друга, но можно предположить, что гусар не сразу решил жениться на дочери бедного станционного смотрителя, поэтому Дуня и Минский не могли ничего сказать. Отец, не доверяя молодому гусару и не веря в силу любви, разбил бы их счастье, а вместе с этим и их жизнь.

“Что такое станционный смотритель?” — спрашивает Пушкин у читателей через рассказчика в самом начале повести. “Сущий мученик четырнадцатого класса”, потому что его чин становится его жизнью, то есть он “ограничен”, он мыслит именно как “чиновник четырнадцатого класса”. И конечно, по его логике, бедная девушка не может быть счастлива с богатым ротмистром, который только посмеется над ней и уж, конечно, никогда не женится. Самсон Вырин недальновиден. Дуня не решалась сама сесть в кибитку, и, может быть, у нее не хватило бы смелости это сделать, но ее отец сказал: “Чего ж ты боишься?. . Ведь его благородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви”. Самсон Вырин как бы сам определил судьбу своей дочери.

Но вернемся опять к символике произведения. На ограниченность, недальновидность Вырина намекает вторая картинка. На ней мы видим блудного сына, окруженного “ложными друзьями”. Действительно, и в другом случае Самсон Вырин поверил доктору, посоветовавшему здоровому гусару отдых и покой на несколько дней, даже и не подозревая, что этот доктор в сговоре с Минским. На третьей картинке изображен юноша, который пасет свиней и разделяет с ними трапезу; на лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Этот сюжет как бы подсказывает дальнейшую судьбу смотрителя, который за три или четыре года без Дуни превратился из “бодрого мужчины” в “хилого старика”. Он не мот простить себе, что отпустил дочь, одно упоминание о ней вызывало боль и горечь. И последняя картинка рассказывает нам о возвращении блудного сына, с чем ассоциируется “возвращение” отца к дочери уже после смерти, когда Дуня приезжает навестить отца, а находит его могилу на кладбище.

“Коллежский регистратор. Почтовой станции диктатор”,— слова Вяземского, приведены Пушкиным как эпиграф к произведению. Самсон Вырин именно “диктатор” жизни Дуни, не оставляющий ей права выбора.

Ограниченность Самсона Вырина — это не просто свойство его индивидуального характера, она социально обусловлена, определена условиями его жизни. Осуждая станционного смотрителя. Пушкин тем не менее жалеет его, рассказывая о трагедии его неудавшейся жизни.

“Станционный смотритель” — это первое произведение в русской литературе, в котором создан образ “маленького человека”. В дальнейшем эта тема чаще встречается в русской литературе. Ее касаются в своем в творчестве такие писатели, как Гоголь, Чехов, Л.

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