Сочинение Авторская позиция в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание» и способы ее выявления.

Многие герои Достоевского одержимы идеей поиска смысла жизни и пытаются вырваться из круга жизненных противоречий. Одержим жела нием изменить мир и Раскольников. Исследуя трагизм судьбы униженных, Достоевский старается “найти в человеке человека”, — так отмечает он в записных книжках. Это стремление автора выражается в его отношении к героям, к событиям, которые он изображает в романе. И эта позиция — взгляд прежде всего реалиста. Этот истинный реализм проявляется в глубоком психологизме повествования. Боль писателя за униженных, раздавленных жизнью людей сливается с их болью и обидой. Однако он не растворяется в своих героях, они существуют самостоятельно, независимо. Автор лишь стремится проникнуть в суть человеческого характера, обнажить те страсти, которые терзают его персонажей. Достоевский выступает как тщательный исследователь всех движений души человеческой, но делает это в разных ситуациях по-разному, никогда не выражая своей прямой оценки.

Подробно описывая все оттенки меняющегося состояния Раскольникова, Достоевский все-таки оставляет читателю возможность самому делать выводы. Очень часто в его описаниях содержатся намеки, догадки. С самой первой встречи Раскольников предстает как человек, одержимый идеей, терзаемый внутренней борьбой. Неопределенность душевного состояния героя создает ощущение напряженности. Важно, что герой даже в мыслях не называет убийство убийством, а заменяет это слово определениями “это”, “дело” или “предприятие”, что показывает, насколько душа его, пусть бессознательно, боится задуманного.

Сцена за сценой включают все новых лиц в действие. И если в начале романа автор подводит нас к теории Раскольникова намеками, потом развертывая ее в форме статьи, написанной Родионом, то по мере развития сюжета идея эта обсуждается, оценивается другими героями, подвергается сильнейшему испытанию. Раскольников, чувствуя, что погибает, мучительно ищет выхода. В нем зреет бунт, но бунт индивидуалистический, связанный с теорией, по которой сильные личности имеют право нарушать человеческие законы, даже преступая через кровь, имеют право властвовать над слабыми, которых считают “тварями дрожащими”.

Образ Раскольникова не лишен обаяния. Он честен и добр, склонен к состраданию. Беспокоится о матери, любит сестру, готов помочь несчастной обреченной девочке, которая поразила его своим видом, тревожится о судьбе Мармеладовых. Убедив себя, что смерть старухи спасет тысячи жизней, он не может сладить со своей растревоженной совестью. Душевная уязвимость обостряет страдания героя, он постепенно начинает задумываться над тем, насколько вредна его теория. Может ли сильная личность переступить закон, если обрекает себя и близких на нравственные страдания? Сначала ему казалось, что если существует право сильного, если мир, разделенный на угнетателей и угнетенных, стонет от несправедливости, то он вправе преступить законы общества. Но не смог. И не смог потому, что преступление отчуждало его от людей, потому, что не старуху убил, а принцип убил, “себя убил”. То, что Раскольников после содеянного в буквальном смысле слова заболел, ясно выражает позицию автора: убийство противно человеческой натуре. Раскольников не выдержал испытания, которому себя подверг, в этом его спасение. Потрясенный великодушием и душевной силой Сони Мармеладовой, Раскольников оказывается способным приблизиться нравственному воскрешению. Достоевский ставит вопрос, имеет ли право такая личность пойти на крайность — убить другого человека, и отвечает на него отрицательно: не может, потому что за этим обязательно следует наказание — нравственное, внутреннее страдание.



Носителем нравственного идеала Достоевского является Соня Мармеладова. Писатель считает, что человек, который жертвует собой ради спасения других людей, стоит очень высоко в нравственном отношении. Его героиня волею судьбы оказалась в крайней степени падения. Но для нас Соня — чистая, возвышенная, потому что все делает, движимая одним чувством — желанием спасти близких, даже такой ценой.

По мысли Достоевского, общественное зло может быть побеждено, если люди не будут строить счастье на несчастье других. Человек, испытывающий страдания, не будет причинять зла людям. Автор ставит проблему добра и внутренней гармонии, к которой человек может прийти через страдания.

Достоевский ставит еще одну проблему — проблему способности человека к нравственному возрождению. Раскольников, пройдя через страдания, под влиянием Сони подходит к порогу нравственного перерождения. Именно поэтому следователь, предлагая явку с повинной, спросил, верит ли он в легенду о Лазаре, которого воскресил Христос.

Позиция Достоевского по отношению к героям глубоко гуманна. Он сострадает своим героям, заступается за их право быть людьми, за право, которого лишает общество, где властвуют деньги. И, по-моему, Достоевский не видит смысла в изменении общественных условий, он ищет выход в нравственном совершенствовании своих героев, путь к счастью видит через страдания. .