Сочинение Авторская позиция в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»

Читая роман Тургенева “Отцы и дети”, мы постоянно встречаем авторские характеристики и описания героев, ремарки автора и различные комментарии. Следя за судьбами персонажей, мы чувствуем присутствие самого автора. Автор глубоко переживает все то, о чем пишет. Однако отношение его к происходящему в романе неоднозначно и не так уже просто, как это может показаться на первый взгляд.

Авторская позиция в романе проявляется в описаниях, прямых авторских характеристиках, комментариях к речи героев, в построении диалогов и ремарках. Например, когда автор описывает мать Базарова, он часто употребляет слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами и эпитеты, говорящие нам о характере героини: “. . . подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына. . . ” Благодаря особым эпитетам и суффиксам мы понимаем, что автор относится к матери Базарова с сочувствием, жалеет ее.

Иногда Тургенев дает прямую характеристику своих персонажей. Например, про Павла Петровича он говорит: “Да он и был мертвец”. Эти слова характеризуют Павла Петровича как человека, уже не способного на настоящие чувства; он уже не может духовно развиваться, продолжая познавать этот мир, а следовательно, не может и жить по-настоящему.

Во многих авторских ремарках тоже чувствуется отношение Тургенева к своим героям. Например, комментируя речь Ситникова, автор пишет, что Ситников “визгливо засмеялся”. Здесь чувствуется явная авторская ирония, как и в других комментариях к речи двух псевдонигилистов — Ситникова и Кукшиной.

Однако если говорить о кульминационных моментах романа, о его главном герое — Базарове, то здесь отношение автора однозначно определить нельзя.

С одной стороны, автор не разделяет принципов своего героя, с другой — уважает в нем силу и ум. Например, в описании смерти Базарова чувствуется уважение автора к этому герою, ведь Базаров не трусит перед лицом смерти, он говорит: “До сих пор не трушу. . . ”

В споре между Базаровым и Павлом Петровичем (а этот спор имеет важное значение для понимания идеи произведения) автор открыто не поддерживает ни одного из героев. Автор как бы остается в стороне. С одной стороны, упреки Базарова в голословности Павла Петровича достаточно справедливы: “. . . вы вот уважаете себя и сидите сложа руки. . . ”, с другой стороны, прав Павел Петрович, говоря о важности “чувства самоуважения”. Как писал сам Тургенев, “. . . настоящие столкновения — те, в которых обе стороны до известной степени правы”, и, наверное, поэтому Тургенев не встает на сторону ни одного из персонажей, хотя и уважает ум Базарова и чувство самоуважения Кирсанова.

Большое значение для понимания идеи романа имеет эпилог произведения. Автор описывает в эпилоге могилу Базарова и говорит, что цветы на могиле “говорят <. . . > о вечном примирении и о жизни бесконечной. . . ”. Я думаю, здесь имеется в виду то, что споры нигилистов и аристократов, “отцов” и “детей” вечны. Именно из этих споров, столкновений, говорящих о развитии человечества и философской мысли, и состоит жизнь людей.

Надо сказать, что Тургенев не дает нам явных ответов, он задает вопросы своему читателю, предлагая ему поразмышлять самому. Эта кажущаяся неопределенность, за которой скрывается философское отношение автора к описываемым характерам и судьбам, есть не только в эпилоге. Например, когда Тургенев рассказывает о жизни матери Базарова, он пишет: “Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает — следует ли радоваться этому!” Как видим, автор избегает резких тонов в своих суждениях о персонажах.

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