Сочинение Авторская позиция в романе «Обломов»

После долгих ожиданий, вызванных публикацией одного из основных эпизодов романа, сна Обломова, читатели и критики смогли наконец прочесть и оценить его целиком. Сколь однозначно было всеобщее восхищение произведением в целом, столь же разносторонними были взгляды на смысл, вложенный И. А. Гончаровым в “Обломова”. И неудивительно: кто, кроме автора, может знать это наверняка? Похоже, что и сам Гончаров за долгое время писания романа успел поменять к нему свое отношение. Ведь не случайно многие его современники говорят о том, что он негативно относился к первой части “Обломова” и, напротив, советовал прочесть вторую и третью, написанные гораздо позднее. Попробуем разобраться, как отразились взгляды Гончарова в этом произведении и какова была его позиция по отношению к основным персонажам.

Изначально сюжет “Обломова” задумывался, по-видимому, как обобщенное жизнеописание бездеятельного, апатичного, уходящего в прошлое помещичьего класса на отдельном примере. Позиция автора по отношению к крепостному праву должна была отразиться в подробном рассказе о жизни Ильи Ильича Обломова, бездумно проводящего день за днем в своей загородной усадьбе. В соответствии с этой задумкой и писался первый том “Обломова”, повествующий большей частью о детстве Ильи Ильича. При написании же последующих трех частей произведения отношение к нему Гончарова меняется. Во-первых, автор переносит своего героя в городские условия и через него показывает свое отношение к столичному обществу. Во-вторых, усложняется сюжетная линия. О последней следует говорить отдельно. Этот прием испытания любовью, впрочем, встречается не только у Гончарова. Показывая, как ведет себя, влюбившись, тот или иной герой, автор сможет открыть много новых граней в душе своих персонажей, которые не проявились бы ни при каких других обстоятельствах. При этом автору предоставляется возможность подать своего героя с той или иной стороны, в зависимости от его отношения к последнему. По развязке любовного сюжета можно также судить о позиции автора относительно персонажа.

Разбор произведения конечно же нужно начать с первой части, несмотря на то что завязка и развитие основного сюжета происходит в трех последующих. Вначале, через разговоры основного героя, Ильи Ильича Обломова, автор характеризует его как доброжелательного и гостеприимного человека и в то же время обладающего необычайными сонливостью и ленью. И потом, для объяснения истоков его характера Гончаров вводит сон героя, где показывает его детство. Таким образом, композиция произведения не нарушается.

Начинается повествование об идиллическом крае, где родился и вырос Обломов, с одного из основных и, на мой взгляд, самых интересных моментов этой части романа. Здесь описывается природа обломовского края. Ее безмятежность и равнинность, конечно же, заметно преувеличены и порой даже граничат с чем-то сказочным, в силу общей атмосферы поместья. Однако, что интересно, по замечаниям самого Гончарова, сделанным здесь же, можно судить, что этот пейзаж во многом отражает его взгляд на природу. Из этого отрывка мы видим, что автору чужды лермонтовские описания грозных стихий. В его идиллическом месте “нет дремучих лесов — нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого”. Да и неудивительно, ведь композиция Гончарова по отношению к ним вполне определенна: море “наводит только грусть” на него, а “горы и пропасти. . . грозны, страшны, как выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикого зверя. . . ”. Зато в “мирном уголке”, обрисованном им для Обломова, даже “небо. . . как родительская надежная кровля”. “Солнце там ярко и жарко светит около полудня и потом удаляется. . . точно нехотя. . . ” А “горы. . . только модели тех страшных гор”. И вся природа там “представляет ряд.

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