Сочинение Авторская позиция в романе «Обломов»

Изначально сюжет “Обломова” задумывался как обобщенное жизнеописание на отдельном примере бездеятельности апатичного, уходящего в прошлое помещичьего класса. Позиция автора по отношению к крепостному праву должна была отразиться в подробном рассказе о жизни Ильи Ильича Обломова, бездумно проводящего день за днем в своей загородной усадьбе. В соответствии с этим замыслом и писался первый том “Обломова”, повествующий большей частью о детстве Ильи Ильича. При написании же последующих трех частей произведения отношение к нему Гончарова меняется. Во-первых, автор переносит своего героя в городские условия и с помощью этого показывает свое отношение к столичному обществу. Во-вторых, усложняется сюжетная линия.

Разбор произведения, конечно же, нужно начать с первой части, несмотря на то что завязка и развитие основного сюжета происходит в трех последующих. Вначале, рисуя жизнь основного героя, Ильи Ильича Обломова, автор характеризует его как доброжелательного и гостеприимного человека, в то же время обладающего необычайной склонностью к лени. И потом, для объяснения истоков его характера, Гончаров вводит сон героя, в котором показывает его детство.

Начинается сон с повествования об идиллическом крае, где родился и вырос Обломов. Здесь описывается природа обломовского края. Ее безмятежность, конечно же, заметно преувеличена и порой даже граничит о чем-то сказочным.

Далее идет описание помещичьего и крестьянского быта: помещики, основу жизни которых составляет вопрос о том, что выбрать на обед, и крестьяне, работающие изо дня в день на благо господ.

Здесь уже впервые Гончаровым упоминается Штольц. Он должен будет стать обобщенным образом передового человека, включающим в себя твердость характера, гибкий ум, постоянную жажду действия, иначе говоря, отобразить полную противоположность Обломову.

Теперь перейдем к трем основным частям романа. Основной сюжетной линией здесь являются взаимоотношения между Ольгой Ильинской и Ильей Ильичом Обломовым. Однако вначале нужно рассмотреть авторскую позицию в отношении Обломова и Штольца. В таком случае, прослеживая развитие любовной линии между Ольгой, Обломовым и Штольцем, мы сможем еще раз подчеркнуть тот или иной взгляд автора на личности этих двух персонажей.

Наделенный лишь самыми правильными и необходимыми чертами характера, Штольц, несомненно, нравится автору, как и читателю. Но в то же время, как и большинство из нас, Гончаров испытывает чувство симпатии к Илье Ильичу.

Отношение автора к обоим выражается через взаимные характеристики героев. И здесь надо поговорить о странной дружбе между этими двумя диаметрально противоположными людьми. Навряд ли дело лишь в детской, когда-то соединявшей их привязанности. Но что же тогда связывает их? Если дружбу Обломова можно объяснить необходимостью в сильном человеке, который всегда бы пришел на помощь его нерешительной и сонной натуре, то чем объяснить привязанность Штольца к Обломову? Думаю, что на этот вопрос можно ответить словами самого Андрея: “Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе!”

Теперь можно подойти к любовному сюжету. Но прежде чем описывать взаимоотношения Ольги с Обломовым и Штольцем, надо сказать об отношении автора к ней самой. Гончаров, несомненно, доброжелателен к своей героине. Она наделена такими чертами, как проницательность, уравновешенность, гордость. Восхищает автора и чувство долга, которым прежде всего руководствуется героиня, возвышенность ее души, отражающаяся в ее прекрасном голосе. Все это чувствуется и во внешнем облике Ольги. Она призвана быть как бы ангелом-хранителем Обломова, разбудить его уснувшую душу.

Как же раскрывает автор образ Обломова через его отношения с Ольгой?

Конечно, миссия Ольги с самого начала была обречена. Человек не может жить лишь любовью, не думая более ни о чем. Однако через нее автор открыл в Обломове, которому, по моему мнению, симпатизирует, множество положительных черт.

Описывая же отношения Ольги со Штольцем, Гончаров, правда, неявно, указывает на скрытый недостаток в натуре Штольца: правильному и передовому герою не хватает немного “безумных порывов”.

Как бы то ни было, судьбы обоих героев складываются относительно удачно. Штольц обретает свое счастье с Ольгой, а Обломов находит свою Обломовку на Верхлевской улице и доживает там свой век с женщиной, о которой всегда мечтал. Такая развязка еще раз показывает, что позиция автора по отношению к обоим героям носит положительный характер.

В заключение приведу слова И. С. Тургенева: “Пока останется хоть один русский — до тех пор будут помнить Обломова”. Действительно, образ этот жив и по сей день, стоит только оглянуться. Многим ли из нас не свойственны, хотя бы частично, черты Обломова, столь удачно отраженные Гончаровым?.