Сочинение Авторская позиция в романе «Обрыв»

Гончаров, как и любой другой писатель, старается быть лояльным по отношению к описываемому, и вследствие этого мы не можем найти конкретных слов, выражающих его авторскую позицию. Но ее можно узнать через мнения персонажей, через ситуации, в которых они оказываются.

В романе Гончаров не только проводит глубокий анализ характеров людей и их убеждений, но и продолжает занимать ся поиском той настоящей красоты, которую искали еще в древние века. Эта красота — любовь в разных ее проявлениях: либо в искусстве, либо человеческая любовь и даже любовь к Богу. Не случайно все главные герои, как и герои Тургенева, проходят проверку любовью. А на протяжении романа автор пытается выяснить, какой же должна быть любовь. Как главному герою, Райскому и его переживаниям уделяется основное месте в “Обрыве”, и именно им проводится оценка остальных персонажей романа. Райский — человек эстетического мировоззрения, и цель его жизни — найти, а главное — передать найденную красоту или в полотнах, или в музыке, или на страницах романа. Как цельная натура, Райский анализирует себя довольно часто на протяжении всей книги, и вот тут-то и звучит голос автора, говорящий, что “священный огнь” есть у Райского, но отобразить и показать его другим людям он не может. Именно поэтому Марк Волохов называет его неудачником. Автор любит Райского и сочувствует ему, он пытается его спасти, проводя через сложные жизненные препятствия, но и это не помогает. Райского уже нельзя изменить. Райского неправильно воспитывали в детстве, не приучили к труду. Очень часто при раскрытии характеров автор показывает детство и воспитание героя. Гончаров считает, что это одна из причин характера героя, его дальнейшей судьбы.

В некоторых моментах повести можно увидеть и авторский совет. Когда герой размышляет, что он делает неправильно, ему кто-то шепчет: “Не внеси искусства в жизнь, а внеси жизнь в искусство”.

Прием передачи Райского с помощью других людей также использован Гончаровым :он и “актер”,и“ гордец ”, и “ эгоист ”. Но так как только лишь друзья могут хорошо узнать человека, то скорее всего автор думает так же, как они: “честнейшее сердце, благородная натура, но нервная, страстная, огненная и раздражительная”. Впоследствии через различные ситуации автор доказывает эту характеристику. Несмотря на непонятность артистической натуры, Райский остается благородным, отзывчивым и добрым человеком, что видно из его отношений с сестрами и бабушкой.

В противоположность Райскому автор приводит Марка. Его нельзя назвать добрым, честным, благородным, он сильный, умный, но одновременно с тем ограниченный человек, принимает на веру только свои собственные убеждения. Внешне Марк выглядит как настоящий разбойник. Вера очень часто называет его волком. По своим атеистическим убеждениям он напоминает Базарова. Сам автор считает Марка “заблудшей овцой; в христианском смысле”, возможно, Гончаров пытается вместе с Верой вернуть его на верную тропу.

Для выражения своих мыслей автор часто прибегает к портрету. Почти для всех персонажей можно найти описание их внутренних качеств, внешнего облика. Единственная характеристика, которая держится лишь на внешнем облике, — , это портрет Софьи — холодная мраморная статуя, что соответствует ее характеру: холодная и безразличная, она не способна по-настоящему любить, в ней нет духовного содержания, она пуста, как статуя. Это скоро понимает и Райский и забывает ее; идеал Райского должен обладать некой внутренней силой, духовным содержанием, именно эту нравственную красоту увидит Райский в бабушке и Вере. В этом вопросе Гончаров солидарен с позицией своего героя.

Для обрисовки еще одного персонажа автор использует прием вставной повести. Это повесть Райского о Наташе, которая является полной противоположностью Софьи. Будучи не очень красивой физически, она обладает огромной духовной красотой. Нельзя не заметить сходство судьбы Наташи с судьбой главной героини “Бедной Лизы” Карамзина, на это намекает и сам автор: Райский называет ее бедной Наташей. Эта женщина являет собой пример чистой и бескорыстной любви, они никогда ничего не требовала от Райского. Для Наташи любить — значит дышать. Но Гончаров ищет другую любовь, не тихую, где один безвозмездно предан другому, а равную.

В деревне Райский встречает Марфеньку, самое доброе и беззаботное существо, которое он когда-либо встречал. Образ Марфеньки Гончаров раскрывает через окружающий ее пейзаж: “то смеялась, то хмурилась, глядела так свежо и бодро, как это утро”. Этим приемом автор показывает, что Марфенька является неотъемлемой частью природы, и сам Райский сравнивает ее с птичками, которых она кормила. Марфенька ближе всех героев “Обрыва” находится к природе. Может быть, поэтому в любви ей везет больше, к тому же она не требует от своего избранника слишком многого. Викентьев — такое же предоброе существо, как и она. Они показали нам вид особенной любви, ангельской. К сожалению, не все могут любить так, а более сильным и глубоким натурам, таким, как Вера, Райский, нужна любовь сильная, человеческая.

В “Обрыве” мы можем найти любовь из далеких рыцарских романов. Это любовь Крицкой. Одновременно эта любовь является пародией на светскую.

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