Сочинение Авторское отношение к главному герою романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

Ф. М. Достоевский - гениальный писатель, классик русской литературы. Он создал ряд романов, потрясших массового читателя в России 19 века. Кроме того, почти все произведения Достоевского очень популярны за рубежом. Имя этого писателя ассоциируется с Россией, ее загадочной русской душой.



Среди произведений Ф. М. Достоевского, по моему мнению, особенно выделяется роман «Преступление и наказание». Он рассказывает о душевных скитаниях Родиона Раскольникова. Этого героя мучают угрызения совести после убийства старухи–процентщицы и её сестры.



Душевный мир Раскольникова был настолько великолепно выписан автором, что Достоевского всерьёз подозревали в совершении подобного убийства. А после выхода в свет романа «Игрок» все были уверенны, что и сам Федор Михайлович проигрывает целые состояния, что его жена, видимо, уже не помнит себя от горя, что они находятся в совершеннейшей нищете. Но на самом деле все обстояло не совсем так. Да, Достоевский играл, но не так расточительно, как его персонаж. В своем герое писатель в гротесковой форме описал последствия этого увлечения, что, возможно, и спасло самого Достоевского от неминуемой гибели в долговой яме. Но с тех пор, как в персонаже проявились личностные черты самого писателя, все герои произведений Достоевского воспринимались читателями не иначе как точными «слепками» состояний и действий автора.



Просто дело в том, что Достоевский умел потрясающе перевоплощаться в своих персонажей, он писал от их имени, он пытался, как хороший актер, вжиться в роль. Поэтому, когда на страницах журналов опубликовался роман «Преступление и наказание», все, естественно, были уверены, что Достоевский – убийца.



Убийца… Такой приговор Раскольникову выносит каждый, кто прочитывает роман. И автор не спорит с этим. Но этим определением писатель не исчерпывает характеристику своего образа. Ведь Достоевский пишет не детективный роман о преступлении и наказании, а произведение о нравственных категориях, о причинах и следствиях поступков.



Достоевский мастерски подходит к вопросу изображения души героя. Он постепенно разворачивает перед нами картину внутренних переживаний Раскольникова, сравнивая его состояние с состоянием душевнобольных. Но, в то же время, писатель пытался объективно показать действительность. Таким двусторонним подходом Достоевский желал подчеркнуть сложность психологии человека. Он убеждал читателя в том, что однозначность вообще не является качеством жизни и что одно и то же происшествие можно рассматривать с различных сторон.



По ходу сюжета романа Достоевский подводит читателя к выводу, что преступление – это не то, что нам кажется. Писатель хочет показать, что жестокое убийство старухи-процентщицы может быть актом милосердия по отношению ко всему остальному миру, а падение женщины в бездну позора (Сонечка Мармеладова) – это не что иное, как самопожертвование. Также Достоевский утверждает, что суд совести намного страшнее суда людей. Он показывает, что наказание – совсем не то, что кажется постороннему наблюдателю.



Именно поэтому Раскольников – убийца, но убийца поневоле. Он, так сказать, жертва обстоятельств, жертва «желтого Петербурга». И на этом автор настаивает! Достоевский в своем романе как бы обращается к своим читателям в немом монологе: «Да, всё было именно так. . . Но я прошу обратить внимание суда присяжных на обстоятельства, приведшие Родиона Раскольникова к совершению столь тяжкого преступления.



Все, наверное, думают, что старуха-проценщица была беззащитной и, видимо, безобидной женщиной. И таковой она, конечно, могла показаться, когда прогуливалась по улицам Петербурга. Но для моего подопечного эта старуха была олицетворением всего жестокого мира, который окружает бедного человека. Она была символом несправедливости. И Раскольников считал, что её убийство принесёт больше пользы, чем вреда. Что после смерти этой женщины освободятся, наконец-то, души молодых людей, которые она держала у себя в залоге. Ведь старуха была ростовщицей, а попасть в лапы такого рода людей – большое несчастье для любого. Так разве ж можно судить моего героя после этого?



После «умелых» действий господина Свидригайлова, доведшего обвиняемого почти до сумасшествия, Родиона скорее нужно лечить, чем судить.



Таким образом, я говорю еще раз, что на совершение преступления Раскольникова вынудило его чувство справедливости, а отнюдь не природная или беспричинная жестокость. Да и сам город сыграл здесь немаловажную роль. Этот жёлтый Петербург сделает убийцей кого угодно…»



Вот так в романе автор защищает своего героя, понимая, что преступление и наказание закономерно равнозначны по своей губительности. Во время убийства нравственно умирает и жертва, и палач.

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