Сочинение Авторское отношение к проблематике повести В. Распутина «Прощание с Матерой»

«Прощание с Матерой» - это одновременно и значительное произведение Распутина, раскрывающее идеи писателя, и итог целого направления нашей литературы 60-70 годов.



Эта повесть является автобиографичной. Деревня, в которой родился и провел свое детство Распутин, оказалась на дне моря. Многие переживания героев «Прощания с Матерой» были испытаны его родными и близкими. Поэтому писатель не мог остаться равнодушным к тем проблемам и тем последствиям, которые принесло затопление родного дома. И чтобы обратить внимание общественности на создавшиеся проблемы, Распутин создает свою повесть.



Также, за несколько лет до создания произведения, писатель публикует очерк «Вверх и вниз по течению», где рассказывает о своей поездке по волнам созданного человеком моря. Он хотел увидеть места своего детства, но его дом был затоплен. Распутин видел новое поселение родителей, которое и для него, и для них так и осталось чужим.



В этом очерке мы и находим истоки повести «Прощание с Матерой». Целый ряд важнейших мотивов повести тянется из этого очерка: одинаковое время года («это было жаркое, суматошное и жаркое лето»), постепенное расшатывание жизненных устоев людей («азарт разрушений» охвативший многих), стремление вместе преодолеть горе (сборы стариков у Дарьи с самоваром), описание мучительного расставания с родным домом, с умершими родными, обреченными на затопление.



Очерк был подготовительным этапом в работе над повестью, первым серьезным наброском будущего произведения, о котором писатель скажет: «Я не мог не написать «Матеру», как сыновья, какие бы они не были, не могут не проститься со своей умирающей матерью».



Поэтому эта повесть написана с огромным лиризмом и чувством любви к своей родине. В повести отразились проблемы, которые волновали и тревожили писателя. О них он размышляет в многочисленных авторских отступлениях и лирических монологах.



В повести Распутин на первое место выводит старуху Дарью, умудренную годами женщину. В ее словах очень много от размышлений самого автора. Писателя так же волнуют проблемы сохранения памяти, любви к родному дому, труду, проблема смены поколений и так далее.



Интересно, что автор полностью находится на стороне старшего поколения. Все старики у него выписаны любовно, с теплотой, речь у них простая и незатейливая. А вот представители молодого поколения выписаны иронично и даже зло. Таковы Клавка, Андрей и все « официальные лица». Хотя речь у них и без речевых ошибок, но сердца этих героев ожесточены. Автор показывает, что молодые люди, родившиеся на Матере, не переживают за ее судьбу.



Автор очень красиво описывает природу острова. Особенно ярко запоминается картина «лиственя», могучего дерева, которого считали хранителем острова. В этом тоже проявляется любовь автора к родной природе, ее могучей и величественной силе. Распутин показывает, каким разрушительным является вмешательство человека в природу. Человек забывает о том, что он тоже составная часть природы, что он лишь временно находится на земле, а природа вечна. Человек создан наравне с природой, а не в противовес ей. Гибель окружающей среды повлечет за собой и гибель человека.



Именно это Распутин и хочет показать в своей повести, изображая, как строят ГЭС на Ангаре. Еще неизвестно, к каким последствиям это приведет. Мало того, что многие сотни людей остаются без родного крова, но ведь в будущем возможна и экологическая катастрофа.



Распутин уже в 80-е годы 20 века поднимал эту проблему, но только сейчас мы начинаем понимать ее в полной мере. Ведь в природе все устроено правильно, по законам мироздания, человек же разрушает принципы этого, не понимая, что сам себе готовит гибель.



Автор включает в повесть ряд эпизодов, показывающих труд жителей Матеры. Один из смысловых центров повести – сцена покоса. Писатель подчеркивает, что здесь главное не работа, а благостное ощущение удовольствия от работы сообща. Многие приехали на сенокос уже из поселка и потому с удовольствием взялись за старое, привычное дело. Все люди развеселились, вспомнили свои молодые годы.



Распутин показывает, что без труда человек теряет себя, смысл своего существования. Недаром в городской квартире умирает дед Егор, который не вытерпел безделья. Он просто не видел смысла своего существования, поэтому вскоре после переезда умирает.



Таким образом, самого Распутина очень волнуют проблемы, показанные в повести. Авторское отношение к решению этих проблем мы видим и в описании героев, и в композиции произведения, да и сам сюжет наводит на размышления. Яснее же всего писатель выражает свои мысли в лирических отступлениях. .