Сочинение Азиада в Казахстане (сочинение-отзыв)

Азиада-2011 придаст массовому спорту «второе дыхание».

Я считаю, что заголовок полностью передаёт основную мысль статьи, что с проведением Азиады в Казахстане активнее начнёт развиваться массовый спорт. Проведение Азиады в Казахстане – это очень важное событие для всех жителей страны.

Я прочитал статью в газете о том, что для проведения Азиады в Алматы построили множество новых спортивных комплексов, и были обновлены старые. Спортивные чиновники считают, что вся инфраструктура, возведённая к азиатским играм, послужит мощным стимулом для развития массового спорта в городе. Программа азиатских игр включает в себя одиннадцать дисциплин – это конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, хоккей с шайбой, бенди, лыжные гонки, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи, фристайл, спортивное ориентирование на лыжах. В Алматы был построен уникальный комплекс трамплинов, он соответствует всем международным стандартам.

В нем будут тренироваться члены сборной Казахстана по прыжкам с трамплина. Юные спортсмены будут видеть своих старших товарищей, а это очень важно для воспитания будущих чемпионов. Более того, в будущем на этом объекте планируется проведение самых крупных международных турниров, что также послужит популяризации и развитию этого вида спорта не только в Алматы, но и во всей стране. Самые крупные города Казахстана, а именно Алматы и Астана принимали спортсменов из тридцати стран. Азиада-2011 проходила на Алматинском Медео, а также в астанинских стадионах: «Астана-Арена», конькобежном дворце и республиканском велотреке. Также в двух городах, в которых проходила Азиада были установлены табло обратного отсчёта времени. После азиатских игр табло сохранили, потому что оно будет напоминать о первом крупном спортивном форуме международного уровня в Казахстане и о начале строительства спортивной инфраструктуры мирового класса.

Я считаю, что в том тексте, который я прочитал, очень чётко передаётся авторский замысел. Я согласен с мнением автора, что, построив в Казахстане новые спортивные комплексы, в нашей стране станет больше чемпионов, которыми мы будем гордиться.

В статье, которую я прочитал, автор использует публицистический стиль речи. Этим он показывает важность Азиады для всего Казахстана. В статье автор несколько раз использовал слово «международный». Это слово передаёт масштабность тех соревнований, которые проходили и будут проходить в Казахстане.

Для меня самым зрелищным видом спорта был биатлон. Я сильно переживал, что наш спортсмен проиграет в финальной гонке. Сначала лидировали китаец и японец, но когда до финиша оставалось сто метров казахстанец совершил невозможное: он обошел двух фаворитов гонки. Я думаю, каждый, кто смотрел это соревнование, получил большое удовольствие.

Азиада сплотила всех казахстанцев, ведь каждый, будь он хоть и не фанат спорта, но

всё-таки «болел за наших».

Итог Азиады таков: в активе нашей сборной тридцать две золотые, двадцать одна серебреная и семнадцать бронзовых медалей.

Стоит только порадоваться за наших спортсменов и пожелать им удачи!.