Полные произведения / Полные произведения Лермонтов М.Ю. / Азраил Лермонтов М.Ю.

Азраил

    <АЗРАИЛ>
    (Речка, кругом широкие долины, курган, на берегу издохший конь лежит близ кургана и вороны летают над ним. Все дико).
    
    Азраил (сидит на кургане)
     Дождуся здесь; мне не жестка
    Земля кургана. Ветер дует,
    Серебряный ковыль волнует
    И быстро гонит облака.
    Кругом всё дико и бесплодно.
    Издохший конь передо мной
    Лежит, и коршуны свободно
    Добычу делят меж собой.
    Уж хладные белеют кости,
    И скоро пир кровавый свой
    Незваные оставят гости.
    Так точно и в душе моей:
    Всё пусто, лишь одно мученье
    Грызет ее с давнишних дней
    И гонит прочь отдохновенье;
    Но никогда не устает
    Его отчаянная злоба,
    И в темной, темной келье гроба
    Оно вовеки не уснет.
    Всё умирает, всё проходит.
    Гляжу, за веком век уводит
    Толпы народов и миров
    И с ними вместе исчезает.
    Но дух мой гибели не знает;
    Живу один средь мертвецов,
    Законом общим позабытый,
    С своими чувствами в борьбе,
    С душой, страданьями облитой,
    Не зная равного себе.
    Полуземной, полунебесный,
    Гонимый участью чудесной,
    Я всё мгновенное люблю,
    Утрата мучит грудь мою.
    И я бессмертен, и за что же!
    Чем, чем возможно заслужить
    Такую пытку? Боже, боже!
    Хотя бы мог я не любить!
     Она придет сюда, я обниму
    Красавицу и грудь к груди прижму,
    У сердца сердце будет горячей;
    Уста к устам чем ближе, тем сильней
    Немая речь любви. Я расскажу
    Ей всё и мир и вечность покажу;
    Она слезу уронит надо мной,
    Смягчит творца молитвой молодой,
    Поймет меня, поймет мои мечты
    И скажет: как велик, как жалок ты.
    Сей речи звук мне будет жизни звук,
    И этот час последний долгих мук.
    Клянусь воспоминание об нем
    Глубоко в сердце схоронить моем,
    Хотя бы на меня восстал весь ад.
    Тот угол, где я спрячу этот клад,
    Не осквернит ни ропот, ни упрек,
    Ни месть, ни зависть; пусть свирепый рок
    Сбирает тучи, пусть моя звезда
    В тумане вечном тонет навсегда,
    Я не боюсь; есть сердце у меня
    Надменное и полное огня,
    Есть в нем любви ее святой залог,
    Последнего ж не отнимает бог.
     Но слышен звук шагов, она, она.
    Но для чего печальна и бледна?
    Венок пестреет над ее челом,
    Играет солнце медленным лучом
    На белых персях, на ее кудрях -
    Идет. Ужель меня тревожит страх?
    (Дева входит, цветы в руках и на голове, в белом платье, крест на груди у нее).
    Дева
    Ветер гудёт,
    Месяц плывет,
    Девушка плачет,
    Милый в чужбину скачет.
    Ни дева, ни ветер
    Не замолкнут;
    Месяц погаснет,
    Милый изменит.
    Прочь печальная песня. Я опоздала, Азраил. Так ли тебя зовут, мой друг? (Садится рядом).
    Азраил.
    Что до названия? Зови меня твоим любезным, пускай твоя любовь заменит мне имя, я никогда не желал бы иметь другого. Зови, как хочешь, смерть - уничтожением, гибелью, покоем, тлением, сном - она всё равно поглотит свои жертвы.
    Дева.
    Полно с такими черными мыслями.
    Азраил.
    Так, моя любовь чиста, как голубь, но она хранится в мрачном месте, которое темнеет с вечностью.
    Дева.
    Кто ты?
    Азраил.
    Изгнанник, существо сильное и побежденное. Зачем ты хочешь знать?
    Дева.
    Что с тобою? Ты побледнел; приметно дрожь пробежала по твоим членам, твои веки опустились к земле. Милый, ты становишься страшен.
    Азраил.
    Не бойся, всё опять прошло.
    Дева.
    О, я тебя люблю, люблю больше блаженства. Ты помнишь, когда мы встретились, я покраснела; ты прижал меня к себе, мне было так хорошо, так тепло у груди твоей. С тех пор моя душа с твоей одно. Ты несчастлив, вверь мне свою печаль, кто ты? откуда? ангел? демон?
    Азраил.
    Ни то, ни другое.
    Дева.
    Расскажи мне твою повесть; если ты потребуешь слез, у меня они есть; если потребуешь ласки, то я удушу тебя моими; если потребуешь помощи, о возьми всё, что я имею, возьми мое сердце и приложи его к язве, терзающей твою душу; моя любовь сожжет этого червя, который гнездится в ней. Расскажи мне твою повесть!
    Азраил.
    Слушай, не ужасайся, склонись к моему плечу, сбрось эти цветы, твои губы душистее.

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