Сочинение Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали…» ГЛАВА Девятая. Почему власти столь равнодушно отнеслись к трагедии москвичей на Ходынском поле

Почему власти столь равнодушно отнеслись к трагедии москвичей на Ходынском поле?

Автор сам выражает удивление этому маниакальному следованию «предписанным расписанием празднествам» и приводит высказывание французской прессы о загадочной русской душе. Он видит причину в «свинцовом равнодушии российского венценосца».

Почему не остановили коронационных торжеств и не объявили общенациональный траур, как посоветовал великому князю Викентий Корнелиевич Вологодов?

Видимо сыграла роль фатальная боязнь властей второго уровня нарушить традиции коронационных торжеств, боязнь генерал-губернатора Москвы за свое положение на вершине власти. Ключевой фразой ответа на этот вопрос может стать уверение Сергея Александровича: «Ничто не может помешать отрадному празднованию священного коронования!» А если глубже коснуться, то в России за многие века ее существования как государства сложилось правило: приоритет всегда отдавался государству, державности, власти перед человеческой личностью и ее судьбой, ее интересами.