Сочинение Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали» ГЛАВА Шестая. Каково отношение автора к описываемой церемонии



Почему автор дает столь подробное описание коронации Николая II, основанное на газетных и журнальных публикациях того времени?

Прежде всего, это обстоятельство обусловлено стремлением создать историко-художественное исследование эпохи. Васильев в начале столь подробного описания говорит о причине, заставившей собрать все газетные и журнальные материалы: в истории России эта коронация оказалась последней. Мы видим также из этой главы, что с мнением официальной прессы во многом расходятся суждения, обнаруженные в дневниках и письмах обычных сограждан, очевидно настроенных антимонархически.

Каково отношение автора к описываемой церемонии? Как оно выражено в подборе материала, кратком комментарии и письмах свидетелей?

Разумеется, положив в основу сюжета своего романа события ходынской трагедии, последовавшей за коронацией, Борис Васильев выражает явно отрицательное отношение к той пышности и величественности, с которой она проводилась, и к «благостному и торжественному» описанию ее в официальной прессе. Свободные мнения, отраженные в письмах и дневниках, ему ближе.

Почему в описание коронации обильно включены тексты из Священного Писания, молитва, прочитанная государем, и т. д. ? Каково их значение в описании коронации и в композиции всего романа?

Священные тексты, включенные в ритуал коронации, напоминают, что российский государь — помазанник Божий и сколь велика его ответственность перед Богом и историей за судьбу российского народа. В своей молитве перед возложением короны император просит даровать ему наставление и мудрость, необходимую «в великом служении сем». Он обещает в день Великого Суда не постыдиться за свою заботу о пользе врученных ему людей. События, описанные в романе, будут резко контрастировать со столь торжественно прозвучавшими обетами государя.