Сочинение Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали» ГЛАВА Седьмая. Как автор изображает толпу
Если описание торжественной коронации императора передано словами официальной прессы, то события ходынской трагедии даны через художественное изображение, частично через восприятие главной героини. Почему Васильев избирает именно такой путь представления в романе одного из главных исторических событий конца XIX века?
Через художественное изображение трагедии и через призму восприятия ее глазами главной героини автору удалось передать то, что невозможно отразить в официальных документах, какими бы подробными они ни были. В этом описании отражена психология никем не управляемой толпы, жаждущей даровых подарков в честь торжества. На смену приходит инстинкт самосохранения. Картина передана динамично, полна трагизма, в ней показано, как перестает существовать личная воля и как она переходит в волю толпы, подчиняющей себе каждого, кто попал в водоворот ее хаотического движения. И, что еще важно, в этой картине, нарисованной глазами героини и волнующегося за нее автора, отчетливо видно полное бездействие властей, не предусмотревших такого развития событий и не принявших меры по защите людей в случае каких-либо беспорядков. Равнодушие к тому, как пройдет народное гуляние, резко контрастирует с высоким пафосом церковной коронации монарха и его торжественным обетом.
Почему события, которые произошли в течение 15-20 минут, описаны автором столь подробно, что воспринимаются читателем как длящиеся бесконечно? Какие средства использует писатель, чтобы добиться такого эффекта восприятия времени?
Эффект длительности времени достигается за счет многочисленных деталей, обеспечивающих подробность в описании движения толпы. Вот испугавшись ее напора, врассыпную бросились полицейские, спасая свои жизни и дав команду буфетчикам выдавать подарки. Вот подарки бросают в толпу, которая продолжает двигаться вперед и наседать. Движение Нади и Фенички, описываемое автором, показывает судьбу отдельной личности, находящейся в толпе, целиком зависимой от нее, зажатой ей и не имеющей возможности выбраться. Страшную метафору использует автор — бегущая толпа в восприятии Нади оказывается даже не стадом, а единым зверем, косматым и беспощадным, растерявшим облик человеческий.
И вспоминается по контрасту торжественное: «. . . по образу и подобию Божьему. . . » «Не было ни образа, ни подобия, уже зачалось иное создание по иному образу и по иному подобию». Размышления также создают замедление в восприятии времени.
Как автор изображает толпу? Какие чувства испытывает Надя, захваченная движением толпы? Какие вы видите в этом тексте особенности психологии толпы?
Автор с ужасом наблюдает движение толпы. Она воспринимается им как Живое Безголовое Чудовище, клеточкой которого стал каждый человек. Толпа охвачена единой волей самоуничтожения. Мыслящее начало полностью отступило и подчинилось движению, остановка же означала чью-то мучительную смерть. Пришедшая на Ходынское поле журналистка Надя, оказавшись втянутой в круговорот движения толпы, бежала вместе со всеми, надеясь на спасение. Она пришла в дикое отчаяние, увидев мертвую женщину. Ощущение ужаса и приближающейся смерти охватило ее. Страх был столь огромен, что она не чувствовала боли. Это был ужас сна детства, внезапного падения в пропасть. И вместе с тем инстинкт самосохранения присутствовал. Она ползла по телам умирающих людей, пока не втиснулась в узкую щель под полом балагана, где на нее обрушилась кромешная тьма.
Психология толпы весьма специфична. Даже чувствуя опасность, она не может образумиться и мчится в ту сторону, где буфетчики метали в ее сторону подарки. Усиливалось желание ухватить «заветный царский дар». Невольно вспоминается рассуждение о толпе Беневоленского, увидевшего в ней почву для роста жестокости, агрессивности, склонности к насилию и кровопролитию.
Какие символы мы встречаем в описании ходынской трагедии, в чем, по-вашему, их исторический и художественный смысл?
Наиболее яркие символы, характеризующие толпу во время ходынской трагедии — косматый Зверь и Живое Безголовое Чудовище. Символический смысл приобретают качели, балаганы и эстрады, приготовленные для массового народного гуляния, но ставшие местом смерти многих людей, пришедших на предложенные властями развлечения. В художественном отношении эти символы усиливают впечатление нарисованной картины народного бедствия, их исторический смысл состоит в предупреждении властям и народам о той опасности, которая может возникнуть в движении толпы, одержимой чем угодно: радостью, желанием даров, злобой, ненавистью, чувством мщения. Хотя Васильев рисует подлинные исторические события, основанные на мемуарах, документах и т. д. , толпа здесь выступает тоже в качестве символа общественных кризисов..