Сочинение Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали» ГЛАВА ВТОРАЯ. Какое значение имеет прочитанный вами эпизод в романе



Какое значение имеет прочитанный вами эпизод в романе? Интересен ли он читателю, и если да, то чем?

В романе, написанном накануне XXI века, отражаются события конца XIX столетия.

Накануне столь значительных рубежных дат, естественно, общество и его интеллектуальная элита стараются предугадать пути развития страны, особенно такой, как Россия. В разговоре Беневоленского и Ивана выражена позиция писателя о гибельности для общества революционных идей, практическая реализация которых приводит к крупным кровопролитиям, вызванным злобой и ненавистью масс, участвующих в борьбе. Достижение свободы возможно только законным путем, только через парламентские формы. Потому-то, заявляет Аверьян Леонидович, первым пунктом борьбы за свободу должен быть пункт о введении конституционной монархии как первой ступени буржуазно-демократической революции.

Почему диалог Беневоленского и Ивана был подслушан у окна гадающими девушками?

Это художественный прием, усиливающий восприятие прогноза развития страны.

Святочные гадания (вспомним балладу В. А. Жуковского «Светлана») воспроизводятся Наденькой и Феничкой, чтобы узнать свою судьбу. Через окно, в котором ведется разговор Аверьяна и Ивана, Наденька узнает о возможной судьбе страны.

Почему Надя отказалась продолжать гадание? Какова была ее реакция на услышанное?

Она была образована, готовилась стать журналисткой. Диалог заинтересовал ее своим содержанием, и она захотела осмыслить услышанное.

Из какого литературного произведения, изученного вами в этом учебном году, в диалог героев включена известная цитата? В чем ее смысл в обсуждаемой ситуации?

Цитата из романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» о русском бунте, бессмысленном и беспощадном. В обсуждаемой ситуации подтверждается бессмысленность революционных и террористических действий в борьбе за переустройство общества. Произвол и беззаконие, столь характерное для раздробленной, по определению Аверьяна, России приведут и к беззаконным действиям обиженных толп людей: «Бессмысленный и беспощадный, как бессмысленна и беспощадна сама толпа. . . »

Аверьян Леонидович — муж погибшей Маши Олексиной, в прошлом придерживался революционных убеждений, но террор не принял. Этот диалог свидетельствует об изменении его позиций, отказе от революционных идей вообще. Основываясь на прочитанном, подумайте, чем вызвано его теперешнее неприятие революции для России.

Его неприятие революционной борьбы вызвано анализом ситуации в России, предвидением возможных кровавых последствий. Особое значение для него имело участие в семидневной обороне Шипки, когда он видел обезумевшие толпы под «зелеными знаменами Пророка» и русскими знаменами. И хотя велась война за свободу, Аверьяна поразило ожесточение людей, безумное неуправляемое ожесточение. Исторический экскурс позволил ему вспомнить движение Разина и Пугачева как кровопролитные бунты.