

Почему стала возможной ходынская трагедия? Как на этот вопрос отвечает автор?

В романе возникает спор о том, что есть соблюдение исторических традиций. Оправдывая намечающиеся широкие празднования коронации, генерал замечает: «Народ без исторических традиций превращается в толпу ванек, не помнящих родства своего». Роман Трифонович Хомяков утверждает, что великая традиция и великая честь есть забота о подданных своих, а не парады с иллюминациями. Отсутствие подлинной заботы о народе властей послужило причиной ходынской трагедии. Приготовленных 400 ООО подарков для всего народонаселения Москвы было слишком мало, и в этом уже таилась причина давки. К тому же не были приняты меры для обеспечения безопасности людей. Великолепие, пышность «священной коронации» — вот главная забота императорского двора.

Прав ли Каляев, увидевший главного виновника трагедии в лице князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы?

В какой-то мере прав. Сергей Александрович, как генерал-губернатор, ответствен за порядок в городе и безопасность граждан, особенно в период проведения массовых мероприятий. Ответствен он и за нежелание нарушить традицию и предложить императору приостановить коронационные торжества. Неправ Каляев в том, что он возлагает вину только на великого князя. Виновна система, основанная на равнодушии властей к народу и его судьбам.

В романе затрагивается проблема политического террора. Как автор относится к героям, ставшим на путь террора? Почему это произошло с Каляевым?

Автор сочувствует людям, ставшим на путь террора, как личностям, с симпатией говорит об их человеческих качествах. Не случайно Машеньку и Ивана он ставит в ситуацию сложнейшего выбора, когда вместе с объектом запланированного террористического акта оказываются дети. Одна пожертвовала собственной жизнью, другой на время отменил исполнение задуманного. Иван Каляев не был прирожденным преступником. На путь убийства градоначальника он встал от отчаяния: государство не наказало виновных в трагедии, наоборот, прикрыло их вину. Не найдя другого способа, Каляев посвящает свою жизнь мщению за горы убитых людей и тысячи истерзанных сердец. И в этом заключено предупреждение обществу: зло, равнодушие порождают ответное зло. В романе отвергается идея политического террора, как и массовых революций.

Какое значение имеет в романе образ Маши Олексиной?

Внесюжетный персонаж — Машенька Олексина, одна из первых революционерок-террористок, — имеет существенное значение в романе. Ее образом показывается несостоятельность терроризма как способа борьбы за свободу. Она уже привела в действие бомбу, предназначенную для уфимского губернатора, но, увидев, что он сидит в санях вместе с детьми, прикрыла ее собственным телом и погибла сама от взрыва.

Как вы понимаете слова писателя, что для России точкой отсчета нового столетия стала «священная коронация царствующего монарха», а «у жителей второй русской столицы и особенно московской интеллигенции точкой отсчета стала не коронация, а ходынская трагедия»?

Официальные оценки событий конца XIX века разошлись с мнением московской интеллигенции. Ходынская трагедия, несомненно, наложила огромный отпечаток на дальнейший ход истории, начав длинную череду катастроф XX века: войны, революции, локальные неисчезающие конфликты, природные катастрофы. В уста Наденьки, тяжело пережившей гибель людей на Ходынском поле, автор вкладывает пророческие слова: «Ходынский колокол был колоколом по России».

Проанализируйте диалог Елисаветы Федоровны и Ивана Каляева. В чем его смысл? Как можно понять слова великой княгини: «Кто оценит долги наши? Люди? Бог? Будущее?»

Великая княгиня Елисавета Федоровна, впоследствии канонизированная Русской православной церковью за великомученический подвиг, пришла к Каляеву, чтобы позаботиться о спасении его души. Между ними происходит диалог о долге. Каляев осознает, что причинил ей горе, но утверждает, что выполнил долг. Он готов принять смертную казнь, помилование для него неприемлемо — его и власть разделяет ходынская трагедия. Вопрос Елисаветы Федоровны содержит сомнения в праве Каляева на исполнение такого долга. Кто может наделить человека правом судить других и распоряжаться чужой жизнью? Принося в дар иконку Божьей Матери «Утоли моя печали» и обещая молиться за него, она призывает к смирению души, к очищению себя и своей совести перед Богом, а также надеется на душевное успокоение, которое принесет ему эта чудотворная икона.

В чем вы видите смысл названия романа «Утоли моя печали. . . »?

Главная героиня романа Наденька Олексина, потрясенная трагедией на Ходынском поле и ощущая свою вину за гибель Фенички, исповедуется перед иконой Божьей Матери «Утоли моя печали», известной своей помощью людям во дни массовых бедствий. Исповедь приносит героине облегчение, смирение и в дальнейшем благочестивую семейную жизнь с Викентием Корнелиевичем Вологодовым.

В романе не только даются картины ходынской давки, но и содержатся глубокие размышления о русской интеллигенции, о дальнейшей судьбе России. Заглавие романа, в основу которого положено название чудотворной иконы, имеет символический смысл. Автор ищет утоления печали нашей многострадальной отчизны, ее многострадального народа.

Почему роман «Утоли моя печали. . . », посвященный событиям рубежа XIX-XX веков, обращен к сегодняшнему читателю?

Сегодняшняя эпоха для России, особенно годы создания романа, — эпоха кризисная. Изменился общественный строй, подверглись деформации нравственные и культурные ценности, возникают и продолжаются вооруженные конфликты. Именно в эти годы, как полагает Борис Васильев, важен трезвый исторический анализ прошлого, особенно просчетов, допущенных властью, чтобы в будущем избежать противостояния народа и власти, произвола и беззакония, ведущих к кровопролитиям. В этом смысле роман «Утоли моя печали. .

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