Баба (Опальные рассказы)

Судья пристально смотрит на обвиняемых. Их двое -- муж и жена. Самогонщики.

-- Так как же, -- спрашивает судья, -- значит, вы, обвиняемый, не признаете себя виноватым?

-- Нету, -- говорит подсудимый, -- не признаю. . . Она во всем виновата. Она пущай и расплачивается. Я ничего не знаю про это. . .

-- Позвольте, -- удивляется судья, -- как же так? Вы живете с женой в одной квартире и ничего не знаете. Не знаете даже, чем занимается ваша жена.

-- Не знаю, гражданин судья. . . Она во всем. . .

-- Странно, -- говорит судья. -- Подсудимая, что вы скажете?

-- Верно уж, начальник судья, верно. . . Я во всем виновата. . . Меня и казните. . . Он не касается. . .

-- Гражданка, -- говорит судья, -- если вы хотите выгородить своего мужа, то напрасно. Суд все равно разберет. . . Вы только задерживаете дело. . . Вы сами посудите: не могу же я поверить, что муж живет в одной квартире и ничего не знает. . . Что, вы не живете с ним, что ли?

Подсудимая молчит. Муж радостно кивает головой.

-- Не живу я с ней, -- говорит он, -- вот именно: не живу. Некоторые думают, что я живу, а я нет. . . Она во все виновата. .

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