Бажов П.П. - Вариант 1

БАЖОВ, ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1879–1950), русский писатель. Родился 15 (27) января 1879 на Сысертском заводе близ Екатеринбурга в семье потомственных горнозаводских мастеров. Семья часто переезжала с завода на завод, что позволило будущему писателю хорошо узнать жизнь обширного горного округа и отразилось в творчестве – в частности, в очерках Уральские были (1924). Бажов учился в Екатеринбургском духовном училище (1889–1893), затем в Пермской духовной семинарии (1893–1899), где обучение было гораздо дешевле, чем в светских учебных заведениях.

До 1917 работал школьным учителем в Екатеринбурге и Камышлове. Каждый год во время летних каникул путешествовал по Уралу, собирал фольклор. О том, как сложилась его жизнь после Февральской и Октябрьской революций, Бажов писал в автобиографии: «С начала Февральской революции ушел в работу общественных организаций. С начала открытых военных действий вступил добровольцем в Красную Армию и принимал участие в боевых операциях на Уральском фронте. В сентябре 1918 года был принят в ряды ВКП(б)». Работал журналистом в дивизионной газете «Окопная правда», в камышловской газете «Красный путь», а с 1923 – в свердловской «Крестьянской газете». Работа с письмами читателей-крестьян окончательно определила увлечение Бажова фольклором. По его позднейшему признанию, многие из выражений, найденных им в письмах читателей «Крестьянской газеты», были использованы в его знаменитых уральских сказах. В Свердловске вышла его первая книга Уральские были, где Бажов детально изобразил как заводовладельцев и «барских подлокотников»-приказчиков, так и простых мастеровых. Бажов стремился выработать собственный литературный стиль, искал оригинальные формы воплощения своего писательского дарования. Это удалось ему в середине 1930-х годов, когда он начал публиковать свои первые сказы. В 1939 Бажов объединил их в книгу Малахитовая шкатулка (Государственная премия СССР, 1943), которую впоследствии дополнял новыми произведениями. Малахит дал название книге потому, что в этом камне, по Бажову, «радость земли собрана». Создание сказов стало главным делом жизни Бажова. Кроме того, он редактировал книги и альманахи, в том числе по уральскому краеведению, возглавлял Свердловскую писательскую организацию, был главным редактором и директором Уральского книжного издательства. В русской литературе традиция сказовой литературной формы восходит к Гоголю и Лескову. Однако, называя свои произведения сказами, Бажов учитывал не только литературную традицию жанра, подразумевающую наличие рассказчика, но и существование старинных устных преданий уральских горнорабочих, которые в фольклоре назывались «тайными сказами». От этих фольклорных произведений Бажов перенял одну из главных примет своих сказов: смешение сказочных образов (Полоз и его дочери Змеевки, Огневушка-Поскакушка, Хозяйка Медной горы и др. ) и героев, написанных в реалистическом ключе (Данила-мастер, Степан, Танюшка и др. ). Главная тема бажовских сказов – простой человек и его труд, талант и мастерство. Связь с природой, с тайными основами жизни осуществляется через могущественных представителей волшебного горного мира. Один из самых ярких образов такого рода – Хозяйка Медной горы, с которой встречается мастер Степан из сказа Малахитовая шкатулка. Хозяйка Медной горы помогает герою сказа Каменный цветок Даниле раскрыть свой талант – и разочаровывается в мастере после того, как он отказывается от попыток самостоятельно сделать Каменный цветок. Сбывается пророчество, высказанное о Хозяйке в сказе Приказчиковы подошвы: «Худому с ней встретиться – горе, и доброму – радости мало». Бажову принадлежит выражение «живинка в деле», ставшее названием одноименного сказа, написанного в 1943. Один из его героев, дед Нефед, объясняет, почему овладел мастерством углежога его ученик Тимофей: «А потому, – говорит, – что ты книзу глядел, – на то, значит, что сделано; а как сверху поглядел – как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет». Бажов отдал дань правилам «социалистического реализма», в условиях которого развивалось его дарование. Героем нескольких его произведений стал Ленин. Образ вождя революции приобрел фольклорные черты в написанных во время Отечественной войны сказах Солнечный камень, Богатырева рукавица и Орлиное перо. Незадолго до смерти, выступая перед писателями-земляками, Бажов говорил: «Нам, уральцам, живущим в таком краю, который представляет собой какой-то русский концентрат, представляет собой сокровищницу накопленного опыта, больших традиций, нам надо с этим считаться, это усилит наши позиции в показе современного человека». Умер Бажов в Москве 3 декабря 1950. .