Сочинение Бал в доме Фамусова

Бал в доме Фамусова играет большую роль для понимания комедии. Первым прибывает Чацкий, ищущий новой встречи с Софьей, и он уже успевает каждому дать «ненужный» совет, послать в чей-нибудь адрес очередную колкость, ненароком оскорбить кого-нибудь.

При встрече с Платоном Михайловичем Чацкий не узнает старого друга, после помолвки с Натальей Дмитриевной он стал совсем не таким, каким был. За него на все вопросы Александра Андреевича отвечает жена, будто Платон Михайлович сам не может ответить, а она хочет казаться заботливой, но получается так, что муж у нее под каблуком:



Мой милый, застегнись скорей.



А совет Чацкого вовсе для нее бессмыслен, и она опять отвечает за мужа:



Платон Михайлыч город любит,

Москву; за что в глуши он дни свои погубит!



Чацкий интересен всем молодым дамам, даже княжна проявила любопытство и спросила о том, кто он и богат ли, но, услышав, что денег у него мало, «вычеркнула» его из списка кандидатов в мужья своим дочерям.

Графиня-внучка, о которой княгиня сказала, что она целый век в девках, тоже проявила интерес к Чацкому, но он сам оттолкнул ее от себя тем, что назвал подражательницей модисткам.

Когда появилась Софья, ее окружили гости: Загорецкий подарил ей билет, который, по его словам, он доставал с большим трудом; графиня-внучка по-французски ее приветствовала; старуха Хлестова похвасталась арапкой. Софья невзначай признала Чацкого сумасшедшим, этот слух разлетелся со скоростью света каждому гостю, и все поверили. Каждый находил причину этой «болезни», одна версия невероятнее другой. Фамусов говорил, что это Чацкому передалось по наследству:



По матери пошел он, по Анне Алексеевне;

Покойница с ума сходила восемь раз.



Другие считали, что всему виной шампанское, которое он «тянул бочками сороковыми». Фамусов говорил:



Ученье – вот чума, ученость – вот причина,

Что нынче, пуще, чем когда,

Бездумных развелось людей, и дел, и мнений.



По его словам, всему виной ум и знания Чацкого, все соглашаются, говорят, что в России давно пора сжечь все книги, а учить, как сказал Скалозуб, «по-нашему: раз, два».

Вокруг Чацкого словно снежный ком нарастают конфликты. Гости уверены, что он сошел с ума. В сцене с Лизой и Молчалиным Софья узнает всю правду об Алексее Степановиче, но своим шумом они будят весь дом, прибегает Фамусов и упрекает свою дочь в том, что она ночью с человеком, которого недавно называла сумасшедшим, находится у комнаты Молчалина, а Чацкого обвиняет в легкомысленности и посылает его подальше от Москвы.

Чацкий является и победителем, и побежденным, потому что ему достается мильон терзаний, он теряет свою любовь, но зато он узнает все правду о жителях Москвы. Ему скучны местные балы, а где-то его ждут новые приключения, люди и новая любовь. .