Сочинение Бал в доме Фамусовых

Бал в доме Фамусова является важной частью всего произведения, кульминацией общественного и развитием любовного. В сцене бала выражена основная идея произведения: противостояний представителей устаревших и передовых взглядов.

Чацкого не было в Москве три года, он не сообщал о себе никаких известий, и неожиданно появился в доме Фамусов, но его там ни кто не ждет.

Гостями Фамусова являются типичные представители дворянской Москвы, которых волнуют только чины, поиски выгодных женихов.

На балу Чацкий встречает своего друга Платона Михайловича и удивляется переменам, произошедшим с ним. В семье Горичей главенство принадлежит Наталье Дмитриевне.

Затем появляется чета Тугоуховских с шестью дочерьми, на балах они ищут себе женихов, а узнав, что Чацкий не богат и не знатен теряют к нему интерес. В беседе с графиней – внучкой Хрюминой Чацкий высмеивает «подражательницам модисткам», его возмущает, что в Росси манеры, наряды, культура заимствовали из-за границы. Загорецкого в обществе не любят, называют его мошенником, плутом, лжецом.

У Чацкого и гостей Фамусова совершенно разные интересы, нет ничего общего, что предвещает конфликт между ними. Чацкий высмеивает образ жизни чиновничий Москвы, шутит, язвит. Он думает, что на его честность ему ответят откровенно.

Слух о сумасшествии Чацкого рождается случайно из уст Софьи и быстро разноситься по цепочке и к концу вечера никто не сомневается, что это правда.

В распространении этой сплетни показан механизм формирования общественного мнения.

В причинах сумасшествия названа наследственность, пьянство, просвещение: « И в правду с ума сойдешь от этих, от одних от пансионов, школ, лицеев».

Гости Фамусова, еще не зная Чацкого, невзлюбили его. Они считают себя умными, образованными, высшим светом, а Чацкий посмеялся над ними.

Обществу проще показать, что Чацкий сумасшедший, чем признать его правоту.

Чацкий остался один, общество отвернулось от него, даже друг Репетилов поддался уговорам: «Да как Вы можно ль против всех! Да почему Вы? Стыд и смех!».

В сцене бала происходит окончательный разрыв Чацкого с Фамусовским общества. После бала Чацкий решает выяснить истинное отношение Софии к нему, так происходит и развязка любого конфликта. .