Балаганчик

Посвящается

Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА



Коломбина.

Пьеро.

Арлекин.

Мистики обоего пола в сюртуках и модных платьях, а потом в

масках и маскарадных костюмах.

Председатель мистического собрания.

Три пары влюбленных.

Паяц.

Автор.





Обыкновенная театральная комната с тремя стенами, окном и дверью.

У освещенного стола с сосредоточенным видом сидят мистики обоего пола

- в сюртуках и модных платьях. Несколько поодаль, у окна сидит Пьеро в

белом балахоне, мечтательный, расстроенный, бледный, безусый и безбровый,

как все Пьеро.

Мистики некоторое время молчат.



Первый мистик

Ты слушаешь?

Второй мистик

Да.

Третий мистик

Наступит событие.

Пьеро



О, вечный ужас, вечный мрак!

Первый мистик

Ты ждешь?

Второй мистик



Я жду.

Третий мистик



Уж близко прибытие:

За окном нам ветер подал знак.

Пьеро



Неверная! Где ты? Сквозь улицы сонные

Протянулась длинная цепь фонарей,

И, пара за парой, идут влюбленные,

Согретые светом любви своей.

Где же ты? Отчего за последней парою

Не вступить и нам в назначенный круг?

Я пойду бренчать печальной гитарою

Под окно, где ты пляшешь в хоре подруг!

Нарумяню лицо мое, лунное, бледное,

Нарисую брови и усы приклею,

Слышишь ты, Коломбина, как сердце бедное

Тянет, тянет грустную песню свою?





Пьеро размечтался и оживился. Но из-за занавеса сбоку вылезает

обеспокоенный автор.

Автор



Что он говорит? Почтеннейшая публика! Спешу уверить, что этот актер

жестоко насмеялся над моими авторскими правами. Действие происходит зимой в

Петербурге. Откуда же он взял окно и гитару? Я писал мою драму не для

балагана. . . Уверяю вас. . .



Внезапно застыдившись своего неожиданного появления, прячется обратно

за занавес.



Пьеро

(Он не обратил внимания на автора. Сидит и мечтательно вздыхает)



Коломбина!



Первый мистик



Ты слушаешь?

Второй мистик



Да.

Третий мистик



Приближается дева из дальней страны.

Первый мистик



О, как мрамор - черты!

Второй мистик



О, в очах - пустота!

Третий мистик



О, какой чистоты и какой белизны!

Первый мистик



Подойдет - и мгновенно замрут голоса.

Второй мистик



Да. Молчанье наступит.

Третий мистик



Надолго ли?

Первый мистик



Да.

Второй мистик



Вся бела, как снега.

Третий мистик



За плечами - коса.

Первый мистик



Кто ж она?



Второй наклоняется и что-то шепчет на ухо первому.



Второй мистик



Ты не выдашь меня?

Первый мистик

(в неподдельном ужасе)



Никогда!



Автор опять испуганно высовывается, но быстро исчезает, как будто его

оттянул кто-то за фалды.

Пьеро

(по-прежнему, мечтательно)



Коломбина ! Приди!

Первый мистик



Тише! Слышишь шаги!

Второй мистик



Слышу шелест и вздохи.

Третий мистик



О, кто среди нас?

Первый мистик



Кто в окне?

Второй мистик



Кто за дверью?

Третий мистик



Не видно ни зги.

Первый мистик



Посвети. Не она ли пришла в этот час?



Второй мистик поднимает свечу. Совершенно неожиданно и непонятно

откуда, появляется у стола необыкновенно красивая девушка с простым и тихим

лицом матовой белизны. Она в белом. Равнодушен взор спокойных глаз. За

плечами лежит заплетенная коса. Девушка стоит неподвижно. Восторженный

Пьеро молитвенно опускается на колени. Заметно, что слезы душат его.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--