Сочинение Баллады «Людмила» и «Светлана»

. . . Здесь несчастье — лживый сон;

Счастье — пробужденье.

В. Жуковский



Идея человечности, которую Василий Андреевич Жуковский пронес через всю жизнь, одухотворила и его лирику. Помня о неотвратимых утратах и ранах сердца, он поет взволнованно и даже патетически о любви к человеку.



При мысли великой, что я человек.

Всегда возвышаюсь душою.



Личность, по мысли Василия Андреевича, должна быть ежеминутно готова к участию и состраданию, потому что— “все в жизни к великому средство. . . ” Гуманность окрыляет человека и поднимает его над низменным и прозаически тусклым существованием, ободряя его и помогая преодолеть жестокие удары судьбы. Многие стихотворения Жуковского увлекают читателя в волнующий мир, прекрасное “далеко”:



Иль Предчувствие сходило

К нам во образе твоем

И понятно говорило

О небесном, о святом?

Часто в жизни так бывало:

Кто-то светлый к нам летит,

Подымает покрывало

И в далекое манит.



Рядом с лирическими жанрами — элегией, посланием, песней и романсом — живет в творчестве поэта баллада.

Баллады Жуковского — это “театр страстей”, где до предела напряжены ситуации, где фантастика непосредственно вмешивается в судьбы персонажей, где чувства и настроения героев изменчивы, а поступки непредсказуемы. Людмила, героиня одноименной баллады, решается на бунт и защищает свою любовь, но неумолимый рок карает ослушницу:



Расступись, моя могила;

Гроб, откройся, полно жить;

Дважды сердцу не любить.



На стороне героини, преданной жениху, сила чувства и жажда счастья, однако судьба уготовила ей гибель:



О Людмила, грех роптанье;

Скорбь — создателя посланье;

Зла создатель не творит;

Мертвых стон не воскресит.



Но эта смерть воспринимается и самой героиней, и читателями как освобождение от земных страданий, воссоединение душ любящих, которых на земле разлучил рок. Воспринимается это все, скорее, как сказка, нежели трагедия.



Тихий, страшный хор завыл:

“Смертный ропот безрассуден;

Царь всевышний правосуден;

Твой услышал стон творец;

Час твой бил, настал конец”.



Героиня другой одноименной баллады, Светлана, до смерти напугана страшным сном, но рок ее пощадил. В непонятной и вихревой атмосфере “метели и вьюги” героев охватывает душевное смятение, противоречивые переживания:



“Как могу, подружки, петь?

Милый друг далеко;

Мне судьбина умереть

В грусти одинокой. . . ”



Герои его произведений стремятся убежать от преследующей их судьбы, противятся карающему их несправедливому року.



Два прибора на столе.

“Загадай, Светлана;

В чистом зеркале стекле

В полночь, без обмана

Ты узнаешь жребий свой:

Стукнет в двери милый твой

Легкою рукою. . . ”



За всем этим Жуковскому видится непримиримое противоречие и противостояние вспыхнувшего чувства — общественным устоям, новой личной морали — омертвевшим этическим догмам. В его балладах осуждается корысть, низменные страсти, индивидуализм и эгоизм и воспевается невинность, чистота и душевная щедрость.



“Я с тобой, моя краса;

Укротились небеса;

Твой услышав ропот!”

Оглянулась. . . милый к ней

Простирает руки.

“Радость, свет моих очей,

Нет для нас разлуки. . . ”



Автор убежден, что всем воздается по заслугам — это общий мудрый закон бытия, управляющий миром. Поэтому верная и любящая Светлана награждается встречей с любимым.



О! не знай сих страшных снов

Ты, моя Светлана. . .

Будь, Создатель, ей покров!

Ни печали рана,

Ни минутной грусти тень

К ней да не коснется. . .

Будь вся жизнь ее светла.

Будь веселость, как была,

Дней ее подруга.



Наперекор жестокому веку, Жуковский в балладах строит свою особую Вселенную, где все совершается по справедливости, как в сказке.

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