Сочинение Бальзак и жанр исторического романа

"Бальзак и жанр исторического романа"



Бальзак - все сочинения



Стены мансарды пропускают зимний холод. Дует изо всех щелей. Юноша кутается в старую шаль, которую ему прислала сестра, подбирает под себя озябшие ноги, согревает дыханием покрасневшие пальцы рук и пишет, пишет… За работой он забывает даже о том, что голоден, а голоден он в эту зиму постоянно. Родители посылают ему очень мало денег. Вольно же ему было браться за сомнительное ремесло литератора, отказавшись от почтенной карьеры юриста!



Отец его, Бернар Франсуа Бальзак, провинциальный чиновник, выбившийся из крестьян, заложил основу своего благосостояния коммерческими аферами и превыше всего ценил в людях умение сделать карьеру. И вдруг его сын, двадцатилетний Оноре, первенец и надежда семьи, сошел с буржуазной стези. В 1819 г. , окончив Школу прав, он неожиданно заявил родителям, что не согласен быть ни нотариусом, ни адвокатом. Он будет писателем — и никем другим! В семье разразился шумный скандал. векселя, неумолимые кредиторы, коварные конкуренты. Постоянное напряжение нервов, физических и душевных, сил. И все без толку. Два года он пытался выстоять, выбиться и потерпел наконец полный крах. Типографию пришлось продать, за неудачливым коммерсантом остался долг в несколько десятков тысяч франков. Бальзаку уже двадцать восемь лет. За плечами пока одни неудачи. Но вместе с неудачами и большой жизненный опыт.



Пусть он потерпел катастрофу, Бальзак не из тех кто вешает голову и отказывается от мечты своей жизни. Он начнет все сначала и все-таки станет писателем и завоюет «прекрасную женщину по имени Слава!» Взявшись опять за перо, Бальзак решил испробовать силы в жанре исторического романа. Но он не ушел в далекую старину. Он задумался над событиями последних десятилетий в жизни Франции. Великая революция конца XVIII в. смела установившийся веками режим монархии и открыла новую эпоху. Все силы прошлого ополчились тогда против молодой французской республики. Старая Европа пошла на нее войной, а внутри страны подняла голову реакционная Вандея. Эмигранты-аристократы перебирались тайком назад во Францию, переползали через границу, подстрекали и раздували крестьянский мятеж в Бретани. Вооруженный народ, отряды людей в синих мундирах отстаивали республику. Темой романа Бальзак избрал один из эпизодов гражданской войны в Бретани. Прошлое, о котором он собирался писать, еще не остыло. Оно дымилось, сочилось кровью, заставляло задуматься о дальнейших судьбах страны.



К чему же действительно пришла Франция в конце 20-х годов XIX в. ? Республика задохнулась. Военная диктатура Наполеона в начале века привела к империи. Череда войн, угар побед, слава французского оружия и потом грандиозная катастрофа: поражение армии Наполеона в России. На обломках империи с помощью иностранного оружия была восстановлена монархия Бурбонов. Режим реставрации. Снова на троне король. Снова маркизы и графы водворились в своих особняках и поместьях. Но водворилось ли вместе с ними благоденствие в стране? II не трещит ли по всем швам эта реставрированная монархия? Маркизы и графы склоняют свои титулованные головы перед откупщиками, ростовщиками. Погоня за наслаждениями, неистовая страсть к деньгам вытесняют старинные понятия о чести. Разврат, продажность, подкупы царят в правящих сферах и постепенно заражают всю страну. Правители Франции душат свободную мысль. Король Карл X, сменивший в 1827 г. на престоле своего брата жирного тихоню Людовика XVIII, якшается с иезуитами. Всюду шныряют агенты церкви, шпионы, доносчики.



Как непохожа эта неприглядная картина на то царство Разума и Справедливости, о котором мечтали когда-то великие философы-просветители XVIII в. , за которое сражались и гибли солдаты революции! Недовольство и разочарование все усиливаются в стране. Французы подхватывают смелые сатирические песенки поэта Беранже. Молодые благородные головы воспламеняются проповедью Сен-Симона и Фурье. Эти мыслители обличали в своих книгах строй, основанный на неравенстве и угнетении, они призывали к перераспределению богатств, верили в то, что капиталисты могут добровольно отдать свои излишки и превратиться из собственников в организаторов производства, стремящихся ко всеобщему благу.

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