Сочинение "Барчуки проклятые" в романе И.С.Тургенева "Отцы и дети"

«Где, укажите нам, отечества отцы,

Которых мы должны принять за образцы?»

А. С. Грибоедов

С середины XIX века начинается эпоха реализма в русской литературе. Все больше людей понимали, что политика устарела и страна остановилась в развитии, как и ее общество. Особо остро осознавали это творческие люди-писатели, художники и музыканты, они имели возможность покинуть Россию и своими глазами наблюдать бунтующую Европу.

Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» остро демонстрирует проблему взаимопонимания разных поколений. Представителями «века минувшего» являются Николай Петрович и Павел Петрович Кирсановы. Они считают, что политика Российской империи представляется правильной и верной, не требует никаких реформ. Общество «детей» - это Аркадий и его друг Евгений Базаров. Они уверены, что России необходима встряска, революция, которая положила бы конец межсословному разделению. Общество «отцов» было категорически против этой точки зрения.

В свою очередь «дети» тоже делились на два фронта - дворянство и мещанство. К первому можно отнести Аркадия и Анну Одинцову. Потомственные аристократы или, как выразился в романе Базаров, «барчуки». Они, воспитанные в роскоши и высшем обществе, уверено поддерживали бы «отцов», но влияние Евгения на их мнение было велико. Базаров был их просветителем, его пример был действительно заразителен. После знакомства с ним и Аркадий и Анна изменили свои взгляды на жизнь. Кирсанов в большей, а Одинцова в меньшей степени.

Мещанами можно назвать Базарова и его духовного ученика Ситникова. Безусловно, этому обществу было трудней, чем дворянам. Им приходилось прикладывать немало усилий, чтобы чего-то добиться в жизни. Базаров категорично отзывается о «высшем сословии», называя их «барчуками» и лентяями. Евгений страстно желает равенства в обществе, отказа от классового деления. Ситников поддерживает Базарова совершенно во всем.

Вскоре к ним примыкает Кукшина - эмансипированная женщина, псевдонигилистка. Она ведет себя вульгарно и развязно в обществе мужчин, интересуется «женским вопросом». Также поддерживает Базарова. Авдотья откровенно глупа, поэтому Евгению и Аркадию так быстро надоедает ее общество.

Ярко выраженными оппонентами в романе являются Павел Петрович Кирсанов и Базаров. Они презирают друг друга за политические взгляды. Частые споры послужили основой для открытой вражды, которая переросла в дуэль. Однако после ранения Павла Петровича ссоры утихли. Враги нашли общий язык. Кирсанов стал менее категоричен по отношению к новому поколению, более терпим. До дуэли он был против свадьбы Николая и Фенечки, после сам просил девушку не покидать его брата.

Евгений Базаров, откровенно говоря, не симпатичен мне, как герой. Он слишком прямолинеен и заносчив. Его нигилизм терпит крах при встрече с Одинцовой. Любовь к ней поглотила его настолько, что рассеянность стала косвенной причиной его скоропостижной смерти. Я считаю, что в глубине души он чувствующий и ранимый человек, а нигилизм-это защита от душевных разочарований. Нигилизм для него - это привитая точка зрения.

Кем бы ни были Кирсановы, Одинцова, Базаров - они люди с богатым внутренним миром, полным переживаниями и своими заботами. Все умеют любить и страдать, каждый пережил свою душевную боль.

Роман Тургенева актуален и до сих пор, разногласия между «отцами» и «детьми» никогда не прекратят существование. Многие поколения спустя также будут продолжаться споры, пусть даже и не о политике. .